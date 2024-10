Governo cria grupo para avaliar venda de empresas públicas

Executivo quer uma “reconfiguração estrutural do sector empresarial do Estado” com identificação de quais são estratégicas e quais podem ser alienadas, com “estimativa da receita daí decorrente”.

O Governo deu início a uma reavaliação do universo das empresas estatais para definir quais são estratégicas e quais podem ser para vender. De acordo com o relatório da proposta do Orçamento do Estado para 2025, o executivo liderado por Luís Montenegro “constituiu um grupo de trabalho com vista a elaborar um relatório para identificação das empresas consideradas estratégicas (com a devida fundamentação), modo ou regime de alienação e estimativa da receita daí decorrente”.

Isto, explica-se, de modo a “encetar, a partir de 2025, um processo de reconfiguração estrutural do sector empresarial do Estado”. Nada é dito sobre quem faz parte desse grupo de trabalho.

Actualmente, de acordo com o documento entregue esta quinta-feira ao Parlamento, o Estado detém, através da Direcção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), 105 participações sociais directas em empresas, das quais 81 fazem parte da “carteira principal” e outras 24 da “carteira acessória”. Até há poucos meses eram 106, mas recentemente foi excluída deste universo a Portugal Venture Capital Initiative, “com um capital social, subscrito pelo Estado/DGTF, de 12,5 milhões de euros, por ter entrado em processo de liquidação”.

Refere-se igualmente no relatório que “no final do primeiro semestre de 2024 integravam ainda o SEE [sector empresarial do Estado] 17 empresas públicas em liquidação, bem como 11 fundos, dos quais três de capital de risco”.

Além da TAP SA, detida a 100% pela DGTF e que está em processo de privatização, o Estado detém capital em várias empresas, desde a Caixa Geral de Depósitos a vários hospitais. Pelo meio, é dono da RTP, dos metropolitanos do Porto, de Lisboa e do Mondego, da Transtejo/Softlusa, da CP, da Marina do Parque das Nações (em Lisboa, onde foi a Expo 98), da MOBI.E. (operador da rede pública de carregamento de veículos eléctricos), Silopor (que já esteve na lista de privatizações), e detém participações como os 11,5% do Novo Banco.

Ao ser dono de 100% da Parpública via DGTF, o Estado é também dono de empresas como a Águas de Portugal e a Companhia das Lezírias, além de ter 45% da Inapa (em processo de insolvência), 45% do Hospital da Cruz Vermelha, 8% da Galp Energia e 0,25% dos CTT.

As empresas do sector empresarial do Estado devem desempenhar, diz o Governo, “um papel relevante na implementação das políticas públicas, assegurar a presença do Estado em sectores considerados estratégicos, designadamente aqueles que respeitam ao desempenho de funções de soberania, bem como a produção e venda de bens e serviços considerados essenciais para a população, ou onde as falhas de mercado exijam a intervenção pública”.

“Impõe-se uma reavaliação dos ganhos de eficiência e de qualidade resultantes da manutenção e exploração das actividades abrangidas pelo sector empresarial do Estado em moldes empresariais públicos ou de uma participação estatal, na perspectiva da reconfiguração da dimensão do Estado e do princípio da eficiência que deve presidir à sua presença e acção”, acrescenta-se no documento.

Numa outra parte da proposta de relatório do OE para 2025, o executivo diz que, em 2025/2026, haverá uma “reforma na governação” do sector empresarial do Estado, no âmbito de mudanças a aplicar de forma geral na Administração Pública.