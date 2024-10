Governo aponta para excedente de 0,3% com dívida a cair para 93,3% do PIB

Proposta de Orçamento do Estado para 2025 é feita com base num cenário de estabilização do valor do excedente orçamental e do ritmo de redução do rácio da dívida registados em 2024.

Confirmando aquilo que já tinha dito aos partidos da oposição em Setembro, o ministro das Finanças entregou esta quinta-feira uma proposta de Orçamento do Estado para 2025 que aponta para a manutenção de um excedente nas contas públicas em Portugal durante o próximo ano, colocando a dívida pública nos 93,3% do PIB.

No que diz respeito ao saldo orçamental, depois de um excedente de 1,2% do PIB em 2023, o Governo estima que este ano o saldo positivo se mantenha, mas desça 0,8 pontos percentuais para 0,4% do PIB. E para 2025, a proposta de OE prevê uma ligeira diminuição do excedente para 0,3% do PIB, mais exactamente 863 milhões de euros.

No que diz respeito ao rácio da dívida pública no PIB, depois de uma queda acentuada de 13 pontos percentuais em 2023, o ritmo de redução reduz-se substancialmente, tanto em 2024 como em 2025, mas mantém a trajectória.

O Governo prevê que a dívida pública passe dos 97,9% do PIB em 2023 para 95,9% do PIB no final deste ano, voltando a cair a um ritmo semelhante em 2025 para os 93,3% do PIB.