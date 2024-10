Funcionários públicos com aumento de 52 euros ou mínimo de 2% em 2025

O Governo confirma que, no próximo ano, os funcionários públicos terão uma actualização salarial de 52,63 euros ou um mínimo de 2%. Na proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE 2025), entregue nesta quinta-feira à tarde no Parlamento, assume-se que esta valorização custará 597 milhões de euros, o que representa 38% do acréscimo das despesas com pessoal no próximo ano.

Nas reuniões com os sindicatos que tiveram lugar na quarta-feira, a secretária de Estado da Administração Pública já tinha garantindo que iria cumprir o acordo assinado pelo anterior executivo, mas prometeu avaliar as exigências dos representantes dos trabalhadores, que defendem aumentos entre 6% e 15%, e apresentar uma nova proposta na próxima semana.

De acordo com o relatório que acompanha a proposta de OE para 2025, as medidas previstas para o próximo ano implicam um acréscimo das despesas com pessoal de cerca de 1,6 mil milhões de euros.

A maior parcela, no valor de 597 milhões de euros, destina-se à valorização salarial prevista no acordo assinado em 2022. As medidas tomadas em 2024 relacionadas com a recuperação integral do tempo de serviço dos professores, com a revisão dos suplementos pagos às forças de segurança, aos funcionários judiciais e aos guardas prisionais, assim como o acordo com as Forças Armadas e a revisão da carreira de enfermagem terão um custo de 523 milhões de euros no próximo ano. Já as progressões e o aumento da base salarial da Administração Pública – que, foi ontem anunciado, será de 870,5 euros no próximo ano –, terão um custo de 448 milhões de euros.

O Governo nota que a sua estratégia passou por, em 2024, “valorizar as carreiras especiais, repondo a paz social e tornando as carreiras mais atractivas nos sectores mais debilitados da Administração Pública: Educação, Saúde, Segurança Interna e Defesa”.

“Adicionalmente, iremos avançar com um processo de valorização das funções mais qualificadas, dos quadros dirigentes e da criação de medidas de incentivo e prémios de desempenho na Administração Pública”, promete, sem se comprometer com o momento em que isso irá acontecer.