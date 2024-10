Caixa deverá pagar dividendo de 671,5 milhões ao Estado em 2025

O Governo está a contar com um dividendo de 671,5 milhões de euros da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em 2025, relativo ao exercício deste ano, que é esperado que volte a ser de lucros avultados para o banco público. A confirmar-se, este valor representa a quase totalidade de dividendos que o executivo espera vir a receber de empresas públicas, ou em que o Estado tem na participação, no próximo ano, em que o Banco de Portugal (BdP) voltará a não entregar qualquer quantia ao seu accionista.

A estimativa consta do relatório da proposta de Orçamento do Estado para 2025, entregue pelo Governo à Assembleia da República nesta quinta-feira. No quadro relativo aos dividendos a pagar ao Estado pelas empresas públicas, o Governo prevê um valor total de 683,2 milhões de euros. Deste montante, a larga maioria vem da Caixa, que deverá entregar 671,5 milhões ao Estado no próximo ano.

Este ano, recorde-se, o banco público entregou ao seu accionista um dividendo total de 825 milhões de euros, relativo ao exercício de 2023, em que alcançou um resultado histórico de 1291 milhões de euros. Esta decisão foi feita não só tendo em conta os lucros avultados, mas, também, os níveis de solidez do banco, que mantém rácios de capital acima dos exigidos pelos reguladores.

Em 2024, os bons resultados mantêm-se, razão pela qual será possível entregar o dividendo agora previsto no Orçamento do Estado. No primeiro semestre deste ano, último período para o qual já há dados disponíveis, a CGD reportou um resultado líquido de 889 milhões de euros, impulsionado pela margem financeira, que continuou a beneficiar do contexto de taxas de juro em níveis elevados.

Em sentido contrário, a subida dos juros deixou as contas do Banco de Portugal em níveis negativos no ano passado e, por isso, a instituição não entregou quaisquer dividendos ao Estado em 2024. Esse cenário irá repetir-se em 2025: no Orçamento do Estado para o próximo ano, não está prevista a entrega de dividendos por parte do Banco de Portugal, que, nos últimos anos, antes da subida acelerada das taxas de juro, foi uma das entidades que mais contribuiu para a entrega de dividendos ao Estado.

Para além da Caixa, o Governo conta receber dividendos de quase 8,9 milhões de euros da Parpública, 1,5 milhões da NAV Portugal, cerca de um milhão da Administração do Porto de Lisboa, 186 mil euros da Parques de Sintra e 142 mil euros da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.