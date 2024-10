Rafael Nadal anuncia final da carreira: “Têm sido anos difíceis”

Espanhol, que detém mais de duas dezenas de títulos do Grand Slam, vai fechar um ciclo no final da Taça Davis.

O espanhol Rafael Nadal, uma das lendas do ténis, com 22 títulos do Grand Slam no currículo, anunciou nesta quinta-feira o final da carreira. Uma decisão ditada pelas limitações físicas que tem enfrentado e que produzirá efeitos depois da Taça Davis.

"A verdade é que os dois últimos anos têm sido difíceis e não tenho sido capaz de jogar sem limitações. É uma decisão difícil, que levei algum tempo a tomar, mas nesta vida tudo tem um princípio e um fim", afirmou o maiorquino de 38 anos, através de um vídeo.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

????

???? ??? ?????

???? ??????

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

????? ?????

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024

Nadal prepara-se, assim, para pendurar a raqueta com 92 títulos no palmarés, incluindo uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, tanto em singulares como em pares, e cinco Taças Davis. E será precisamente este torneio de selecções que irá apadrinhar a sua despedida nos courts.

"Estou muito entusiasmado por o meu último torneio ser a final da Taça Davis, a representar o meu país. É o fechar do círculo, porque uma das minhas primeiras alegrias como profissional foi a final de Sevilha, em 2004", acrescentou.

Rafael Nadal e a selecção espanhola têm encontro marcado com os Países Baixos no dia 19 de Novembro, em Málaga, no quartos-de-final da competição. Caso se apurem, defrontarão o vencedor do embate entre Alemanha e Canadá nas meias-finais.

Com uma carreira longa, o maiorquino viveu momentos ímpares (e foram muitos), mas também agridoces, especialmente com as várias e persistentes lesões que o foram apoquentando. E depois de ter falhado a presença em Roland Garros, em 2023, regressou neste ano mas já claramente diminuído, acabando por ser eliminado logo na primeira ronda pelo alemão Alexander Zverev.

Na altura, recebeu uma caloroso ovação da plateia, que o levou a colocar em cima da mesa a possibilidade de voltar a Paris. "É incrível a quantidade de energia [dos espectadores]. É difícil falar. Não sei se será a última vez que estou aqui, diante de vocês. Não estou 100% seguro. Mas se foi a última vez, desfrutei", afirmou.

A julgar pela declaração e pelo vídeo desta quinta-feira, essa terá sido mesmo a última presença naquele que foi sempre o seu torneio-fétiche. Os números ajudam a explicar a preferência: na terra batida de Roland Garros, construiu um recorde quase sobre-humano, com 112 vitórias e quatro derrotas, que traduz uma percentagem de triunfos sem paralelo na história dos Grand Slam.