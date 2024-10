Liga das Nações: Portugal à procura do pleno para fechar “quartos”

Na liderança do Grupo A1 da Liga das Nações, com duas vitórias na Luz sobre Croácia e Escócia, Portugal tem, sábado (19h45, RTP1), em Varsóvia, oportunidade de fechar a primeira ronda de três jogos da etapa de apuramento com a presença nos “quartos” praticamente garantida.

Para tanto, a selecção orientada por Roberto Martínez precisa do pleno, com a particularidade de este ser o primeiro compromisso na condição de visitante. Pela frente, Portugal terá a Polónia de Lewandovski, goleador a viver momento de particular inspiração — com 13 golos em 13 jogos —, “artilheiro” da Liga espanhola, com 10 golos.

Uma Polónia de orgulho ferido, que no Europeu confirmou, caindo na fase de grupos, a pobre campanha na corrida ao Alemanha 2024, conseguida apenas no play-off (nos penáltis), depois do terceiro lugar no grupo de Albânia e Rep. Checa.

Um adversário que vem de uma derrota na Croácia (1-0), depois do triunfo conseguido aos 90+7’ (com um segundo penálti) na Escócia.

Para Portugal, este apresenta-se como o momento de garantir a qualificação, depois de duas vitórias bastante suadas, especialmente no jogo com a Escócia — reviravolta conseguida aos 88 minutos com o 901.º de Cristiano Ronaldo.

Noite que começou com um lance de bola parada (canto curto) a beliscar a selecção lusa, facto que Martínez quer precaver, como se depreende das declarações de Diogo Jota na conferência que antecedeu o treino desta quinta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

“Sabemos que esta dupla jornada pode ser decisiva. Estamos atentos a um adversário forte na bola parada. Sofremos um golo assim contra a Escócia, o que tentaremos melhorar”, referiu Diogo Jota.

Nesse plano, a dispensa de Gonçalo Inácio adensou a dúvida sobre a dupla de centrais. Para além do esperado regresso de Cristiano Ronaldo à titularidade, Rúben Dias tem lugar cativo no eixo, faltando saber quem jogará ao lado do defesa do Manchester City, com António Silva, Tomás Araújo e Renato Veiga na discussão.

Esta sexta-feira há conferência de imprensa de Roberto Martínez (10h), seguido de treino (11h) e viagem para Varsóvia.