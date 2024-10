Paraguaii anunciam o novo álbum para Novembro e revelam Waiting in the mountains

A promessa vai mesmo cumprir-se: os Paraguaii vão lançar um novo álbum antes do final do ano, em Novembro. Até lá, continuam a publicar singles (com videoclipes) dos temas que hão-de integrar esse disco, intitulado Après Ski. Depois de Red river, publicado em Maio de 2022, de Bella donna, em Fevereiro de 2023, e de Please say it’s over, este último lançado em Março de 2024, chega a vez de Waiting in the mountains, que conta com um videoclipe criado por Rolando Ferreira com recurso a Inteligência Artifical. O novo tema, segundo dizem os Paraguaii no texto que acompanha o lançamento, “é uma viagem sonora que propõe uma experiência sensorial imersiva” que nos leva “desde momentos de introspecção até à euforia de uma pista de dança, proporcionando uma montanha-russa de emoções”. Marcando, dizem, uma “clara ruptura com a abordagem mais pop a que a banda nos habituou”, revela “uma sonoridade mais experimental e profunda”. Com o novo álbum, os Paraguaii dizem querer criar algo que reflicta a essência da banda, pensando sobretudo nas performances ao vivo.

Formados em Guimarães, os Paraguaii foram de início um duo, com Giliano Boucinha e Zé Pedro Caldas, que mais tarde viria a ampliar-se para trio, com a entrada de Rolando Ferreira. Editaram em Dezembro de 2014 um primeiro single, She, pela Elephante MUSIK, seguindo-se-lhe, em Março de 2015, um segundo single, Black Ships, abrindo caminho, nesse mesmo ano, a um EP cujo título era o próprio nome do grupo, Paraguaii. Desde então percorreram vários palcos pelo país, parte deles em festivais, e lançaram mais quatro álbuns: Scope (2016), Dream About The Things You Never Do (2017), Kopernikus (2019) e Propeller (2021).