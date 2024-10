Merai volta às canções com uma visão própria de um clássico em Ser (Mito de Orfeu)

Desde 2019, há cinco anos, que Merai (nome artístico de Mariana Frangioia Portela, nascida em Lisboa, no ano 2000, filha de pai português e mãe angolana) tem vindo a mostrar canções de sua autoria. Começou com Luz e Balão, ambas de 2019, e lançou até à data três EP: Meta-Física, em 2020 (com canções como Terra ou Sonda Alma), Fénix, em 2023 (incluindo canções como Fénix ou Mazelas) e Inverno de Dentro, em Janeiro de 2024. Pelo meio, foi lançado alguns singles, como Quando (2021), Deixa-te Levar (2023) ou O Meu Corpo Não (2023), canção-manifesto contra a violência sexual. Agora, arriscou, num novo single com videoclipe intitulado Ser (Mito de Orfeu), reinterpretar à sua maneira o mito de Orfeu, dando um novo sentido a esta figura da mitologia clássica grega, já antes revisitada por vários músicos e poetas.

Ei-lo, segundo Merai, citada no texto que acompanha este lançamento: “Orfeu era um músico extraordinário, tão talentoso que quebrava as leis da Natureza, esbatendo as fronteiras entre o mortal e o imortal. Mas faltava-lhe algo, embora nem ele, nem o mundo, o soubessem ainda. A presença é necessária para se perceber a ausência, e vice-versa. Após a sua descida ao Inferno, Orfeu retorna com uma ausência que preenche, um vazio que se abre às mais elevadas formas de Arte. É testemunha da dualidade da Vida, do ciclo que dá e tira. Seguimos Orfeu porque também queremos aprender a ver no escuro e a ser inteiros.” Com letra, música e voz de Merai, Ser (Mito de Orfeu) conta com os músicos Baltasar Martinho, na guitarra, e Mariana Neves, no violoncelo. Quanto ao videoclipe, foi realizado pela própria Merai em colaboração com Pedro Cardoso.