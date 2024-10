Sem tecto, entre canções, ou um Abril à moda do Porto

Nas vozes, sem-abrigo dos Albergues do Porto. Nos instrumentos, técnicos sociais. No palco, Cantar Abril, um espectáculo inédito a clamar pelo direito à habitação.

Não têm conta as vezes que o nome Cantar Abril foi adoptado por festivais (e vem-nos logo à memória o de Almada), espectáculos, programas, concursos ou colectâneas musicais. Mas, até agora, não tinha surgido um concerto como aquele que esta sexta-feira se apresenta no Mira Fórum, em Campanhã, às 21h30 (na Rua de Miraflor, 155, com entrada gratuita). Trata-se de Cantar Abril de outro modo, com um subtítulo sem rodeios: “Se Abril se cumprisse, o nosso tecto não era a rua.” Assim mesmo. Com raiva? Não, com desassombro e também alegria. Porque a liberdade de poderem cantar o que lhes vai na alma é mais um passo, entre os muitos já dados, para que possam garantir um tecto a sério amanhã, seja lá quando esse “amanhã” for.