Quem vai ganhar o Prémio Nobel da Literatura? Aceitam-se apostas

Esta história repete-se todos os anos. A escolha do Prémio Nobel da Literatura é sempre precedida de muito suspense e é tomada em sigilo absoluto.

As casas de apostas são o único barómetro que tenta prever quem será o vencedor do mais importante prémio literário do mundo.

Este ano, quem lidera as apostas e é referida por vários especialistas literários como a principal favorita é a escritora chinesa Can Xue.

Can Xue tem apenas uma obra publicada em Portugal — O Amor no Novo Milénio — e já constou de várias listas de candidatos em anteriores edições. Será desta?

Para além do mérito literário, a Academia Sueca tem em conta o género ou a geografia dos candidatos?

Neste episódio, Isabel Lucas, jornalista e colaboradora do PÚBLICO, ajuda-nos a perceber esta e outras questões sobre os bastidores do Prémio Nobel da Literatura, que é anunciado hoje.

