Sexta na TV: apanhados nas redes, entre Sweetie e as florestas

CINEMA

Amesterdão

TVCine Top, 21h30

Comédia policial de David O. Russell (Golpada Americana, Guia para Um Final Feliz), com Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldaña, Mike Myers, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Andrea Riseborough, Taylor Swift, Alessandro Nivola, Matthias Schoenaerts, Rami Malek e Robert De Niro.

A acção passa-se nos EUA dos anos 1930, onde três amigos se tornam suspeitos de um assassinato que testemunharam. Encetam uma investigação por conta própria e descobrem uma enorme conspiração.

Sweetie

RTP2, 22h53

Estreada em Cannes, em 1989, foi a primeira longa-metragem da oscarizada Jane Campion. O argumento, escrito a meias pela realizadora e Gerard Lee, descreve a relação tóxica entre duas irmãs muito diferentes – interpretadas por Geneviève Lemon e Karen Colston – e a disfuncionalidade familiar em que cresceram.

SÉRIES

The Confidante

Max, streaming

A plataforma estreia a sua primeira série francesa original, um thriller psicológico ambientado num acontecimento real e traumático: o ataque terrorista ao Bataclan (Paris), em Novembro de 2015, quando decorria um concerto (esgotado) da banda norte-americana Eagles of Death Metal.

A protagonista da história é uma rocker – interpretada por Laure Calamy – que, por ter testemunhado o horror, se junta a uma comunidade de sobreviventes. “Embora o seu empenho pareça implacável”, revela a Max, “as discrepâncias começam a apimentar a sua história – levantando sérias dúvidas entre as verdadeiras vítimas da tragédia”. O primeiro episódio chega hoje; os três restantes, a ritmo semanal.

Apanhados na Rede

RTP2, 22h01

Estreia. Ed é um homem humilde e preocupado com a família, que se esforça por sustentar com aquilo que consegue da pesca. Quando conhece o novo namorado da filha, um jovem rico e bem-sucedido, fica desconfiado. Estará só a ser demasiado protector? Ou terão as suas suspeitas razões de ser? O certo é que se avizinham cisões dramáticas entre eles.

A história é contada nos quatro episódios desta minissérie britânica. Trata-se de uma adaptação do romance The Catch, de T.M. Logan, publicado em 2020. Jason Watkins, Aneurin Barnard e Poppy Gilbert assumem os papéis principais.

Operação Maré Negra

RTP1, 23h54

Regressa à RTP, com episódio duplo nos serões de sexta-feira, a produção luso-espanhola que se inspira na história real do submarino carregado de droga que passou por Portugal e foi interceptado na Galiza em 2019. Protagonizada por Álex González, conta também com Leandro Firmino, David Trejos, Nuno Lopes e Lúcia Moniz. O guião foi escrito por Natxo López e Patxi Amezcua; a realização ficou a cargo de Daniel Calparsoro e João Maia.

DOCUMENTÁRIOS

Deadly Influence: The Social Media Murders

Max, streaming

Estreia-se uma série documental que mostra casos em que o lado negro e sem filtros das redes sociais se traduz em “chocantes histórias de crimes reais”, avança a plataforma. Entre eles estão um influencer caído num vórtice de drogas e violência, uma popular artista de maquilhagem e caracterização desaparecida no Halloween, e um extremista misógino empenhado em silenciar, a qualquer custo, as mensagens positivas de um grupo com muitos seguidores.

Guardiães das Florestas

Odisseia, 19h02

Apoiada pela Unesco, é uma produção sobre desflorestação que dá voz a líderes indígenas que, em vários pontos do globo, defendem as florestas que tão bem conhecem e que vêem tão ameaçadas. Hoje vai para o ar o primeiro par de episódios; os dois seguintes, na próxima sexta-feira; e o último, na seguinte, sempre por esta hora.

Testemunham as lutas de Hilarion Kassa Moussavou, xamã do Gabão que defende a ligação espiritual com a floresta; de Twyla, uma indígena dene, no Canadá, contra a mineração ilegal; de Mundiya Kepanga, chefe indígena da Papuásia-Nova Guiné, que fala sobre soluções para a protecção a floresta; do cacique Benki Piyako, no Brasil, contra a desflorestação na Amazónia; e de Tumursukh Jal, um tsaatan da Mongólia que quer preservar os bosques da taiga.