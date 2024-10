Robot Selvagem, As Filhas do Fogo e outras estreias para esta semana

Após um acidente com a sua nave, a robô Roz – do modelo ROZZUM 7134 – desperta numa pequena ilha desabitada. Para “sobreviver”, vai ver-se forçada a algo para o qual nunca foi programada: adaptar-se àquele meio ambiente, que lhe parece tão maravilhoso quanto assustador.

É assim que, aliando a sua extraordinária capacidade de aprendizagem com toda a informação com que foi concebida, aprende a enfrentar novas situações e a relacionar-se com os animais com que se cruza. Entre eles estão Fink, uma raposa sem papas na língua, e Brightbill, uma pequena cria de ganso que decide adoptar depois de assistir à eclosão do seu ovo. Serão eles que estarão do seu lado quando Roz perceber que a “vida” que conquistou naquele lugar, que agora ama e sente como sendo o seu lar, está em risco.

Produzido pela DreamWorks Animation e assinado por Chris Sanders (Como Treinares o Teu Dragão, Os Croods e Lilo e Stitch), este filme de animação de cariz ecológico fala sobre o poder da amizade e a capacidade de adaptação.



O argumento inspira-se na colecção de livros escritos e ilustrados por Peter Brown, que se tornaram best-sellers do The New York Times. Na versão original, as vozes pertencem a Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor, Bill Nighy e Catherine O'Hara, entre outros.

Críticas, salas e horários

As Filhas do Fogo – que é também o título do espectáculo multimédia que Pedro Costa criou com o ensemble de música barroca Os Músicos do Tejo, fundado e dirigido pelo maestro Marcos Magalhães e pela cravista e produtora Marta Araújo – estreou-se, fora de competição, no Festival de Cinema de Cannes.



Em nove minutos é-nos contada a história de três irmãs cabo-verdianas (interpretada pelas cantoras Elizabeth Pinard, Alice Costa e Karyna Gomes) que chegam à Europa depois de uma devastadora erupção do vulcão da ilha do Fogo.

Críticas, salas e horários

A história começa quando, durante um passeio numa floresta, um grupo de jovens encontra um medalhão num local onde se encontrava um corpo em decomposição. O espírito desse homem, sádico e vingativo, parece ganhar vida com o único objectivo: recuperar o artefacto e chacinar cada um deles.

Seleccionado para o Festival de Cinema de Sundance (EUA), Natureza Violenta apresenta-se sob o ponto de vista do assassino e está classificado como slasher, um subgénero de filmes de terror, devido às cenas de violência gráfica. A realização e o argumento são da responsabilidade do canadiano Chris Nash e as actuações foram entregues a Ry Barrett, Andrea Pavlovic, Cameron Love, Reece Presley e Liam Leone.

Críticas, salas e horários

A acção decorre na Rússia, algum tempo depois da dissolução da União Soviética. Petrov vive na cidade de Ecaterimburgo e está, tal como toda a família, muito engripado. Apesar disso, tem de sair de casa para ir trabalhar e enfrentar o dia-a-dia. Sentindo-se cada vez pior à medida que as horas vão passando, vai misturando a realidade com alguns delírios febris que incluem vampiros, alienígenas e violentos assassinatos.

Em competição pela Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes em 2021, esta comédia dramática tem realização de Kirill Serebrennikov (O Dia de Yuri, (M)uchenik, Verão, A Senhora Tchaikovsky), o cineasta e encenador russo condenado, em 2020, a uma pena suspensa de três anos de prisão por um tribunal de Moscovo, que o considerou culpado de desvio de fundos públicos – acusação que, para muitos, não passou de uma retaliação do Kremlin pelas suas posições anti-sistema. Em Março de 2022, a sentença foi anulada.

Com a participação de Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Vladislav Semiletkov e Yuri Kolokolnikov, o filme baseia o seu argumento na obra The Petrovs In and Around the Flu, da autoria de Alexey Salnikov.

Críticas, salas e horários

Lisboa, o ano é 2027. Marta, sismóloga e professora universitária, e Miguel, oceanógrafo, são casados e colaboram ambos com o mesmo grupo de cientistas. Quando Marta se depara com dados que apontam para a ocorrência de um sismo que poderá atingir o grau nove na escala de Richter e que poderá destruir a zona metropolitana de Lisboa e todo o Algarve – no que parece ser uma repetição da tragédia de 1755, que resultou na quase total destruição da capital –, vê-se a braços com várias questões. Entre elas, convencer os colegas de que é urgente avisar a população para que possa salvar-se.

Mas os problemas da relação entre Marta e Miguel, que há muito demonstrava sinais de crise, vão agudizar-se quando eles se vêem a ter opiniões distintas sobre o que fazer com os dados que têm.

Um drama realizado por Rita Nunes (Linhas Tortas), que escreve o argumento com a colaboração de João Cândido Zacharias. Sara Barros Leitão, Miguel Nunes, Rui M. Silva, Ivo Alexandre, Flávia Gusmão, Custódia Gallego e Fernando Rodrigues dão vida às personagens.

Críticas, salas e horários

Ronald Wilson Reagan nasceu a 6 de Fevereiro de 1911, em Tampico (Illinois, EUA). Antes de ficar conhecido na política, Reagan teve uma carreira de sucesso como actor de cinema e televisão, ocupando o lugar de presidente da Screen Actors Guild (o Sindicato dos Actores de Cinema) entre 1947 e 1952 e novamente entre 1959 e 1960.

A sua entrada na política aconteceu enquanto governador da Califórnia, cargo que ocupou de 1967 a 1975. Em 1981, foi eleito como 40.º Presidente dos Estados Unidos, cargo que ocupou em dois mandatos consecutivos até 1989.

Considerado um dos mais carismáticos Presidentes da história dos EUA, centrou a sua presidência no combate ao comunismo e no restabelecimento da autoconfiança do país, ficando conhecido também por ter conseguido acabar com a Guerra Fria, ao abrir o diálogo com o então líder soviético, Mikhail Gorbatchov (1931-2022).

Em 1994, anunciou que sofria de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que o fez afastar-se progressivamente da vida pública. Faleceu no dia 5 de Junho de 2004, devido a uma pneumonia, na sua casa de Los Angeles.



Realizado por Sean McNamara (A Filha do Rei), esta biografia de Ronald Reagan é contada sob o ponto de vista de Viktor Petrovich, um agente do KGB que o espiou durante anos e cuja vida ficou intrinsecamente ligada à sua.

Com Dennis Quaid e Ann Miller nos papéis de Ronald e Nancy Reagan, e Jon Voight a assumir-se como Viktor Petrovich, este filme tem argumento de Howard Klausner e Paul Kengor.

Críticas, salas e horários

Produzido pela Yuvasudha Arts e pela N. T. R. Arts, um drama de acção falado em telugo (língua usada no Sudeste da Índia), que se divide em duas partes (a segunda ainda sem data de estreia em Portugal). Situado numa pequena aldeia indiana junto à costa durante as décadas de 1980/90, segue a história de Devara, um homem corajoso transformado em lenda pelos seus esforços em proteger os mais pobres e oprimidos.

A acção deste épico é vagamente inspirada no massacre de Karamchedu, ocorrido em 1985, e aborda a violência e discriminação baseada no sistema de castas que, apesar de proibido desde 1950, ainda é sentido na Índia. Esse incidente, que causou a morte a seis pessoas, desencadeou um movimento pelos direitos das pessoas de origem dálite (também conhecidos como “intocáveis”).

Com banda sonora de Anirudh Ravichander e assinatura de Koratala Siva (Acharya), que se empenhou nos efeitos visuais e nas cenas de acção milimetricamente coreografadas, este filme conta com as actuações de N. T. Rama Rao Jr (em duplo papel), Saif Ali Khan, Shruti Marathe, Prakash Raj, Srikanth e Janhvi Kapoor.

Salas e horários

Um drama romântico que segue Almut e Tobias desde que ela o atropela acidentalmente. Esse incidente, que podia ter sido trágico, é o pretexto para o início desta história de amor, que acompanhamos por mais de uma década, assistindo às suas conquistas e fracassos, alegrias e tristezas. Mas há um desafio verdadeiramente difícil de ultrapassar que vai mudar radicalmente as suas existências.

Com argumento de Nick Payne e realização de irlandês John Crowley (Brooklyn, O Pintassilgo), conta com as interpretações de Florence Pugh, Andrew Garfield e Grace Delaney.

Salas e horários

A Turma A da Academia de Heróis tem agora de enfrentar o vilão Dark Might e a obscura organização criminosa que ele tem sob controlo.

Com realização de Tensai Okamura e argumento de Yôsuke Kuroda e Kôhei Horikoshi, este filme de animação é inspirado na famosa manga My Hero Academia, da autoria de Horikoshi. Na versão original, as vozes são de Kaito Ishikawa, Yûki Kaji, Kenta Miyake, Kayli Mills e Daiki Yamashita.

Salas e horários