Peça furtada no Museu da Tapeçaria de Portalegre avaliada em 17 mil euros

Polícia Judiciária investiga furto de Le Roy Soleil, que ocorreu no domingo.

Le Roy Soleil, a peça furtada no Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino, naquela cidade alentejana, é propriedade da câmara municipal e "terá um valor de 17 mil euros", indicou esta quinta-feira a presidente do município, Fermelinda Carvalho.

"Foi adquirida [pela câmara] em 2001. É uma peça de pequena dimensão, daí, talvez, a facilidade no furto, mas estava bem presa", sublinhou a responsável.

Fermelinda Carvalho relatou que dois colaboradores do museu detectaram que a tapeçaria tinha sido furtada, no domingo, cerca das 12h45, e alertaram a PSP, salientando que, naquele dia e até àquela hora, tinham entrado no espaço um grupo de 80 visitantes.

A peça "é uma pequena tapeçaria e encontrava-se no primeiro piso do edifício", adiantou a presidente do município, em resposta às perguntas dos jornalistas.

"Nunca esperamos por estes acontecimentos e, às vezes, não estamos despertos" para possíveis furtos, reconheceu a autarca, revelando a intenção de "reforçar muito mais o nível de segurança" do espaço museológico, admitindo a possibilidade de recorrer a sistemas de videovigilância e à colocação de chips antifurto nas peças para aumentar a segurança no museu.

Entretanto, a Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora desta polícia, começou a investigar o furto, após uma comunicação feita pela PSP de Portalegre.

Na edição online do semanário Expresso, que avançou a notícia, a peça é descrita como sendo inspirada "num desenho de Jean Lurçat, pintor francês falecido em 1966 e que terá sido um dos grandes divulgadores da técnica de tecelagem praticada na cidade", referiu o jornal.

Fruto da iniciativa da câmara municipal, o Museu da Tapeçaria de Portalegre - Guy Fino presta homenagem ao industrial Guy Fino, que divulgou Portugal na lista dos grandes produtores internacionais de tapeçaria artística. Desde a sua inauguração há 23 anos recebeu cerca de 230 mil visitantes, sendo o espaço museológico mais visitado do concelho.