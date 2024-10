Leffest 2024 abre com os leões Pedro Almodóvar e Brady Corbet

O Leão de Ouro e o Leão de Prata para Melhor Realizador do último Festival de Veneza, respectivamente O Quarto ao Lado, de Pedro Almodóvar, e The Brutalist, do norte-americano Brady Corbet, abrem a 8 de Novembro a edição 2024 do Lisboa Film Festival (Leffest). Não é um, são dois títulos para abertura, à escolha: no cinema Tivoli e no São Jorge, respectivamente, em simultâneo.

