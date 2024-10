A escritora sul-coreana Han Kang ​é a Prémio Nobel da Literatura 2024, anunciou a Academia Sueca numa conferência de imprensa que se realizou na sua sede em Estocolmo e foi transmitida online. Nascida em 1970 em Gwangju, na Coreia do Sul, é a autora de A Vegetariana, romance com o qual ganhou o Man Booker International Prize em 2016, e de Atos Humanos (que venceu o Prémio Manhae na Coreia do Sul e o Prémio Malaparte em Itália), O Livro Branco (foi finalista do Man Booker International Prize em 2018) e Lições de Grego. O júri atribuiu-lhe este prémio “pela sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana”, disse o secretário permanente da Academia Sueca no momento em que anunciou o seu nome. Han Kang é o primeiro autor sul-coreano a receber este prémio e a sua obra é publicada em Portugal pela Dom Quixote.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt