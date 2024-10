Governo propõe 597,3 milhões de euros para a Cultura

Despesa do Estado com o sector cultural sobe 83,3 milhões de euros em comparação com a proposta do anterior Governo para 2024. E 121,6 milhões face àquilo que se estima vir a ser a execução real.

Em 2025, o Governo propõe-se gastar 597,3 milhões de euros com a Cultura, um aumento de 83,3 milhões de euros face ao que o anterior executivo, ainda liderado por António Costa, pôde aprovar na Assembleia da República para este sector da governação. Mas se o Orçamento do Estado (OE) para 2024 veio a reservar 514 milhões de euros para a área então tutelada por Pedro Adão e Silva e agora confiada a Dalila Rodrigues, o relatório entregue esta tarde pelo Governo de Luís Montenegro estima que venham apenas a gastar-se efectivamente até ao final do ano 475,7 milhões. Ficarão, portanto, por usar 38,5 milhões de euros.

Pelas contas do PÚBLICO, o aumento é de 16,2% face ao inscrito no OE deste ano e de 25,26% (correspondentes a 121,6 milhões de euros) face à estimativa de execução prevista até 31 de Dezembro.

Relativamente ao bolo total do OE, a cultura continua a representar uma pequena fatia: um pouco abaixo de 0,45% da despesa total consolidada (nos últimos dois exercícios, era de 0,4%).

No documento dado a conhecer na tarde desta quinta-feira, o Governo considera que "é necessário agir sobre o subfinanciamento enraizado, tanto ao nível do património, como da criação, combater a visão centralista, a insuficiência da oferta cultural e as baixas taxas de participação". E compromete-se a agir "reforçando o investimento, criando novos programas, garantindo a representatividade da Cultura e a oferta plural e qualificada em todo o território, desburocratizando e flexibilizando estruturas e modelos de gestão, bem como promovendo a democratização do acesso". O sector cultural, detalha ainda, beneficiará de novos programas conjuntos nacionais e internacionais que atravessam "várias áreas governativas" e contam com "a participação do sector privado".

​No final do Conselho de Ministros de quarta-feira, a ministra da Cultura, acompanhada pelo ministro da Presidência, Leitão Amaro, anunciou 25 novas medidas cuja aplicação decorrerá da aprovação desta proposta de OE: residências artísticas nos teatros nacionais, na Companhia Nacional de Bailado e, entre as fundações com tutela pública, na Casa da Música e no Centro Cultural de Belém, estas últimas duas para músicos de orquestras regionais e dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa; bolsas anuais para escritores; a revisão em baixa do preço fixo do livro no que diz respeito às novidades editorais (de 24 para 12 meses); a criação de um centro de estudo e planeamento para o impacto das alterações climáticas nos monumentos; o reforço da dotação das bibliotecas municipais, que passarão a contar com a presença regular de autores portugueses; e descontos de 50% para jovens até aos 25 anos nos teatros nacionais.

​O Governo liderado por Luís Montenegro tem entre as suas promessas eleitorais aumentar o investimento do Estado na Cultura em 50% até ao final da legislatura.

Nos últimos anos, o programa orçamental da Cultura incluía também a despesa do Estado com a comunicação social e, em particular, com a RTP. A estação pública, que se encontra agora sob a tutela do Ministério dos Assuntos Parlamentares, deixa de fazer parte das contas da Cultura em 2025.