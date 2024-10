Criadas playlists especiais para a música nacional ter outra dimensão no streaming

Através de playlists com curadoria especializada, o projecto IndieLights pretende “ampliar o alcance dos artistas independentes portugueses” no streaming, onde “ficam, muitas vezes, à margem”

A Associação de Músicos Artistas e Editoras Independentes (AMAEI) e a GDA – Gestão dos Direitos dos Artistas uniram forças para criar o IndieLights, um projecto que pretende ajudar os músicos independentes portugueses, “cujas obras nas plataformas de streaming ficam, muitas vezes, à margem de um mercado cada vez mais competitivo”, na divulgação do seu trabalho nesses serviços. “A missão do IndieLights é ampliar o alcance dos artistas independentes portugueses através da combinação meticulosa das suas obras em playlists agrupadas por estilo musical, tema e humor”, explicam os responsáveis num comunicado de imprensa.

Estas listas de reprodução, criadas para as plataformas Spotify, Apple Music e Deezer, contam com a curadoria de figuras ligadas ao panorama musical português como o radialista e apresentador de televisão Fernando Alvim, Manuela Paraíso, da rádio SBSR (que foi para o ar uma última vez a 30 de Setembro), Isilda Sanches, que colabora com a rádio Antena 3 e com o jornal Observador, ou Vítor Belanciano, antigo jornalista do PÚBLICO.

“As playlists são peças fundamentais para se conseguir maximizar o alcance, envolvimento e sucesso dos músicos em plataformas de streaming. Aliás, actualmente constituem uma das principais ferramentas para levar os ouvintes a descobrirem novas sonoridades. A presença de uma música em playlists aumenta significativamente a sua exposição”, refere-se na nota de imprensa. “Tendo em conta o potencial de exportação da música portuguesa, este projecto tem como objectivo futuro desenvolver playlists que combinem música nacional e internacional, reeducando dessa forma os algoritmos das plataformas, que minimizam a diversidade da música portuguesa”, agrupando-a “toda numa mesma categoria que limita os artistas geograficamente”, pode ainda ler-se.

O projecto pretende estar em actualização permanente, de modo a conseguir, “idealmente”, abarcar “toda a música independente” nacional. Está prometido para breve o lançamento de um podcast, intitulado Indie Spotlights. A AMAEI e a GDA esperam que esta iniciativa permita aos músicos portugueses aumentarem os seus lucros com o streaming, um terreno onde a remuneração é um assunto extremamente delicado. Estão disponíveis em indielights.net todas as playlists até agora criadas.