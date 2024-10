Pedro Costa: “É preciso manter o fogo vivo todos os dias, a música não o deixa apagar-se”

A curta As Filhas do Fogo e a reposição de Ossos, restaurado, levam-nos ao reencontro com o cineasta. Uma história de fidelidade, filme a filme.

As Filhas do Fogo começa no escuro e no silêncio. Aos primeiros sinais do rumor da banda de som, fiat lux e fiat umbra, faça-se luz e faça-se sombra, para revelar um ecrã em tríptico, três enquadramentos em coexistência geometricamente rigorosa, cada um deles habitado por uma mulher cabo-verdiana.