Outro Nobel para o RNA e a investigação fundamental

Esta é a semana do anúncio dos prémios Nobel, que começou na segunda-feira com a atribuição do Nobel da Medicina ou Fisiologia aos investigadores norte-americanos Victor Ambros, da Universidade do Massachusetts, e Gary Ruvkun, da Universidade de Harvard. Desta vez foi premiada a descoberta “do microRNA (miRNA) e o seu papel na regulação pós-transcricional dos genes”. Curiosamente, este prémio segue-se ao do ano passado, por descobertas fundamentais que permitiram o desenvolvimento de vacinas contra a covid-19 baseadas noutro tipo de RNA – o mensageiro. E o título do artigo que escrevi por essa ocasião – que “não há aplicação sem conhecimento fundamental” – é válido também para este caso.

Ambros e Ruvkun começaram a trabalhar no assunto nos anos 80 no laboratório de outro prémio Nobel – Robert Horovitz, galardoado em 2002 – enquanto eram investigadores de pós-doutoramento. Os estudos que levaram à descoberta dos miRNA foram feitos num organismo-modelo, o verme Ceanorhabditis elegans.

Este nemátodo que vive no solo tem cerca de um milímetro de comprimento e tem sido muito usado na compreensão de processos biológicos fundamentais como o desenvolvimento e o envelhecimento. Isto porque apresenta várias vantagens como ser pequeno, ter um tempo de vida curto, o seu corpo ser transparente e por se saber exatamente a linhagem de todas as 959 células que compõem o seu corpo, além de ser fácil de manipular geneticamente. De facto, este é o quarto Prémio Nobel que envolve estudos com este animal, o que é extraordinário.

Em relação à descoberta dos miRNA, esta permitiu compreender um novo nível de regulação da expressão dos genes. Se pensarmos que temos muitas células diferentes no nosso organismo, mas que todas têm o mesmo conjunto de genes no seu DNA, facilmente compreenderemos que têm de existir formas de regular que genes são expressos a cada momento e por cada célula. E os miRNA são exatamente uma forma de fazer esta regulação, não ao nível da transcrição dos genes do DNA para o RNA-mensageiro, mas posteriormente, determinando se se produzem proteínas ou se o RNA-mensageiro é degradado.

Claro que esta descoberta não teria o alcance que teve se fosse só aplicável ao C. elegans. O que é facto é que, posteriormente, foi demonstrada a existência de miRNA noutros animais, incluindo nos humanos. Sabemos hoje que estes miRNA desempenham funções críticas no desenvolvimento embrionário, mas também na saúde. De facto, a desregulação do sistema de miRNA pode levar a doenças como o cancro.

Além destas funções, os miRNA poderão ser usados para controlar a expressão de um gene, por exemplo no caso da sua sobre-expressão anormal causar uma doença. Aliás, esta é uma ideia que já se começou a explorar depois da descoberta de um sistema semelhante, o do RNA de interferência, em que outro tipo de RNA também conduz à degradação do RNA-mensageiro alvo. Este estudo valeu o Prémio Nobel a Andrew Fire e Craig Mello em 2006.

Ou seja, o que começou com uma descoberta fundamental feita num pequeno animal, motivada pela curiosidade de perceber como os organismos vivos funcionam, teve um alcance extraordinário, na compreensão de como as células regulam a expressão dos seus genes, além de potenciais aplicações para tratar doenças. É, por isso, mais um excelente exemplo de que a investigação fundamental, mesmo sem uma aplicação em vista, deve continuar a ser financiada e fomentada. Só assim, poderemos continuar a ter novas aplicações que se traduzam em benefícios para a humanidade.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico