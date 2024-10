Furacão Milton mata quatro pessoas e destrói casas na Florida (mas o pior cenário foi evitado)

O furacão Milton deslocou-se em direcção ao oceano Atlântico, esta quinta-feira, depois de deixar um rasto de destruição no estado da Florida, nos Estados Unidos (EUA), onde gerou mais de uma dúzia de tornados, destruiu casas e matou pelo menos quatro pessoas. Ainda assim, este fenómeno climático extremo acabou por não provocar a tempestade catastrófica que se temia.

O governador da Florida, Ron DeSantis, afirmou, numa conferência de imprensa, que o estado tinha evitado o pior cenário possível, embora tenha advertido que os danos ainda eram significativos. A área da baía de Tampa parece ter escapado à onda marítima mortal que motivou os avisos mais terríveis.

As quatro mortes ocorreram em St. Lucie, na costa Leste da Florida, com pelo menos duas delas nas comunidades de Spanish Lakes, um conjunto de urbanizações destinadas a idosos, quando vários tornados se abateram na tarde de quarta-feira, disse o porta-voz do condado, Erick Gill. O responsável afirmou que não estava claro se as outras duas vítimas fatais estavam em Spanish Lakes.

Foram confirmados 19 tornados na Florida até às 20h de quarta-feira (1h de quinta-feira em Portugal continental), altura em que o Milton atingiu a costa, disse DeSantis.

Mais de três milhões de residências e empresas na Florida estavam sem energia na manhã de quinta-feira, de acordo com o site PowerOutage.us. Pelo menos algumas delas estavam há dias à espera de que a electricidade fosse restabelecida depois de o furacão Helene ter atingido a região, há quase duas semanas.

Foto Tornado provoca danos em casas durante a passagem do furacão Milton pela Florida, EUA GREG LOVETT/THE PALM BEACH POST / VIA REUTERS

O furacão abriu um buraco no telhado de tecido do Tropicana Field, o estádio da equipa de basebol Tampa Bay Rays, em São Petersburgo, mas não houve relatos de feridos. O estádio foi uma área de preparação para os socorristas, com milhares de camas montadas no campo.

“Uma das bênçãos para nós é o facto de não termos testemunhado a tempestade prevista. Isso salvou muita coisa”, disse a presidente da Câmara de Tampa, Jane Castor, durante uma conferência de imprensa ao início da manhã (hora local).

Na zona de Tampa, a tempestade derrubou árvores, atirou detritos para as estradas e derrubou redes eléctricas, como mostram as imagens dos noticiários locais. Algumas urbanizações foram inundadas, mas a extensão dos danos não será conhecida até que as equipas possam avaliar a destruição, disse Jane Castor.

As equipas de emergência responderam durante a noite a dezenas de pedidos de ajuda, incluindo um em que uma árvore caiu sobre uma casa com 15 pessoas no interior, incluindo crianças, disse o chefe da polícia de Tampa, Lee Bercaw. Todas as 15 pessoas foram levadas para um abrigo.

Os ventos derrubaram uma grua de construção em São Petersburgo. O estado ainda corria o risco de inundações fluviais após a queda de até 457 milímetros de chuva. As autoridades estavam à espera de que os rios subissem, mas até ao momento os níveis de água estavam iguais ou abaixo dos registados após o furacão Helene, há duas semanas, disse Jane Castor esta quinta-feira de manhã (hora local).

Foto Proprietária reage aos danos provocados por um tornado na sua casa na comunidade de Binks Estates, por ocasião da passagem do furacão Milton pela Florida, EUA Bill Ingram/Palm Beach Post/USA Today Network via REUTERS

Fazer contas aos prejuízos

Em Fort Myers, na costa Sudoeste, o habitante Connor Ferin examinava os destroços da sua casa, que tinha perdido o telhado e estava cheia de detritos e água da chuva após a passagem de um tornado. “Tudo isto aconteceu instantaneamente, como se as janelas tivessem rebentado. Agarrei nos dois cães e corri para debaixo da cama e foi só isso. Provavelmente um minuto no total”, disse o morador.

A tempestade atingiu a costa Oeste da Florida na noite de quarta-feira (madrugada desta quinta-feira em Portugal), como um furacão de categoria 3 na escala Saffir-Simpson de cinco níveis, com ventos máximos sustentados de 205 quilómetros por hora. Apesar de ainda ser uma tempestade perigosa, a Milton chegou com menos violência do que o previsto. Estimava-se que chegasse como um raro furacão de categoria 5, que ameaçava o estado enquanto atravessava o golfo do México em direcção à Florida.

A Milton enfraqueceu ainda mais ao cruzar o continente, passando a um furacão de categoria 1 com ventos máximos sustentados de 145 quilómetros por hora ao atingir a costa Leste da península, disse o National Hurricane Center. Na manhã desta quinta-feira, a tempestade estava a afastar-se da costa atlântica da Florida, depois de ter fustigado várias comunidades na costa Leste.

O olho da tempestade atingiu Siesta Key, uma cidade-ilha com cerca de 5400 habitantes ao largo de Sarasota, cerca de 100 quilómetros ao sul da baía de Tampa.

DeSantis disse que as equipas de todo o estado passaram a noite a limpar os destroços. A administração do Presidente dos EUA, Joe Biden, aceitou todos os pedidos de assistência de emergência da Florida, afirmou o governador ao canal noticioso CNBC.

Foto Um grua de construção caiu esta quinta-feira sobre um edifício de escritórios após a passagem do furacão Milton no centro de São Petersburgo, Florida, EUA REUTERS/Octavio Jones

“O nosso estado é uma península num ambiente tropical. Fomos construídos para sermos capazes de responder a furacões”, disse DeSantis. “Vamos avaliar os danos e pôr as pessoas de pé. Vamos ultrapassar isto”, garantiu o governador, que acrescentou que os tornados causaram danos em vários condados e destruíram cerca de 125 casas, a maioria caravanas residenciais.

A autoridade policial do condado de St. Lucie, Keith Pearson, calculou que 100 casas foram destruídas no condado, onde cerca de 17 tornados atingiram o solo, informou a rede NBC.

Num estado que já havia sido afectado pelo furacão Helene há duas semanas, cerca de dois milhões de pessoas receberam ordens para deixar as suas casas ou os seus postos de trabalho antes da chegada do furacão Milton. Milhões de outros habitantes vivem na trajectória da tempestade.

A maior parte do Sul dos Estados Unidos foi afectada pela violência do Helene, que atravessou a Florida e vários outros estados. Prevê-se que ambas as tempestades causem prejuízos de milhares de milhões de dólares.

Na manhã desta quinta-feira, 2209 voos americanos tinham sido cancelados, de acordo com o portal de controlo de voos FlightAware. O maior número de cancelamentos foi registado em Orlando, Tampa e no Sudoeste da Florida.

Os aeroportos da Florida permaneceram fechados esta quinta-feira, incluindo Tampa, Palm Beach e St. Pete-Clearwater, excepto para aterragens de emergência, de acordo com a Administração Federal de Aviação dos EUA.