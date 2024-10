Tribunal não dispensa Ricardo Salgado de estar presente no início do julgamento BES

O tribunal que vai julgar o processo principal do colapso do Grupo Espírito Santo (GES) não dispensou o antigo banqueiro Ricardo Salgado de estar presente no início do julgamento, marcado para a próxima terça-feira.

A defesa de Salgado, que pediu o mês passado uma nova perícia neurológica na sequência de outras que reconheceram que o antigo homem forte do GES sofre de Alzheimer, tinha solicitado que este fosse dispensado de ir ao julgamento.

“O tribunal considera curial tomar contacto com todos os arguidos e, bem assim, com o arguido Ricardo Salgado, designadamente para efeitos de proceder à sua identificação e de conhecer a sua vontade atendendo também a que a informação clínica ora junta indica que o arguido apenas não apresentará somente ‘capacidade para responder de forma informada e competente a questões de alguma complexidade ou que exijam precisão e rigor nas respostas’”, escreve a juíza Helena Susano, num despacho proferido esta quarta-feira.

A juíza adianta que será “admitido, a todo o tempo, o acompanhamento por familiar”.