PJ capturou suspeito do triplo homicídio na Penha de França, em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira ter capturado o suspeito do triplo homicídio da semana passada no Bairro do Vale, freguesia da Penha de França, em Lisboa, que vitimou um barbeiro e um casal que estava no exterior da barbearia. Em comunicado, a força policial afirmou que o homem de 33 anos foi localizado "com o apoio de familiares" e detido na Margem Sul do Tejo.

O crime aconteceu ao início da tarde do dia 2 de Outubro na Rua Henrique Barrilaro Ruas, em Lisboa, e o suspeito fugiu de automóvel em direcção à zona de Santa Apolónia. Por se tratar de um homicídio, o caso ficou a cargo da PJ, que diz agora, no mesmo comunicado, que fez "um trabalho incessante de investigação e de recolha de informação".

O barbeiro Carlos Pina, de 43 anos, e o casal Fernanda Júlia, de 34 anos, e Bruno Neto, de 36, foram assassinados a tiro alegadamente sem planeamento prévio e por motivos fúteis. Desde o primeiro momento que as suspeitas recaíram sobre um morador do bairro com um historial de quezílias com vizinhos. Nessa noite, dois automóveis foram incendiados naquela rua.

"Pina", como era mais conhecido nas redondezas, deixou cinco filhos, enquanto Fernanda Júlia estava grávida de três meses.

Filho do bairro, que foi construído para realojamento dos moradores de antigas aglomerações de barracas que existiam na zona, o barbeiro foi descrito por amigos e conhecidos como uma pessoa pacata e trabalhadora, cujo estabelecimento funcionava como centro social para os habitantes da rua, em especial jovens e adolescentes.