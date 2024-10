Mau tempo. Várias linhas ferroviárias do norte do país condicionadas

Há perturbações nas linhas do Douro, Vouga, Minho e no ramal de Braga. Maior parte das situações está relacionada com a queda de árvores e queda de detritos para a linha.

Várias linhas ferroviárias, especialmente nas regiões do Norte e Centro do continente, estão na manhã desta quarta-feira com atrasos na circulação de comboios devido ao mau tempo, segundo a CP – Comboios de Portugal. “Devido ao mau tempo que está a afectar o país, especialmente nas regiões Norte e Centro de Portugal, verificam-se perturbações significativas na infra-estrutura ferroviária em várias localidades”, informa a CP num comunicado divulgado no seu site.

Fonte da empresa especificou à Lusa que, por volta das 8h, se verificavam perturbações nas linhas do Douro, Vouga, Minho e no ramal de Braga. A maior parte destas situações está relacionada com a queda de árvores e queda de detritos para a linha, adiantou esta fonte.

No site da CP é indicado que as condições meteorológicas estão a provocar atrasos na circulação dos comboios em diversos pontos do país, acrescentando que vai manter os passageiros informados sobre a evolução da situação.

Na zona de Aborim, concelho de Barcelos, a queda de uma árvore cortou a circulação de comboios na Linha do Minho. Para o local, foram mobilizados seis operacionais, apoiados por duas viaturas. Segundo José Costa, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, a região do Cávado, que integra o concelho de Barcelos, registou 81 ocorrências entre as 18h de terça-feira e as 7h desta quarta-feira, relacionadas sobretudo com o vento.

Devido ao mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou entre as 18h de terça-feira e as 7h desta quarta-feira 567 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.