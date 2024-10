Evadido de Vale de Judeus: não, esta não é primeira foto da detenção de Fábio Loureiro

Imagem de arquivo do jornal Morocco World News

A foto

Na segunda-feira, quando foi noticiada a detenção de Fábio Fernandes Santos Loureiro, que se evadira da cadeia de Vale de Judeus com outros quatro reclusos, vários jornais e televisões nacionais publicaram aquela que diziam ser a primeira fotografia de detenção, em Tânger, Marrocos.

O contexto

A imagem teria sido então captada na noite de domingo, quando Fábio Loureiro fora interceptado pela polícia marroquina em colaboração com as autoridades espanholas e a Polícia Judiciária portuguesa e a sua origem é a conta de Instagram de um jornal marroquino: o Morocco World News. Mas será que foi mesmo captada no domingo?

Os factos

Fábio Loureiro foi de facto detido no domingo pela polícia marroquina no âmbito da Operação Retorno, já foi presente a tribunal e aguarda o pedido oficial de extradição. Este pedido será enviado pela Procuradoria-Geral da República e todos os documentos que o acompanham têm de ser traduzidos em árabe ou em francês.

Foi a viagem a Marrocos da sua mulher que permitiu a detenção já que estava sob a vigilância apertada da Polícia Judiciária. Ajudado por contactos próximos que tem no mundo do tráfico de droga, Fábio Loureiro estava convencido de que nunca seria apanhado e por isso circulava a pé na cidade de Tânger, juntamente com um amigo português.

O veredicto

Na foto em causa surgem de costas dois homens detidos a entrar numa carrinha da polícia marroquina. Não é possível apurar a sua identidade, mas é possível garantir que na imagem não está nem Fábio Loureiro, nem o amigo português que também foi abordado pela polícia.

Esta é uma fotografia de arquivo usada já anteriormente pelo jornal Morocco World News para ilustrar notícias relacionadas com casos de roubos, assaltos e detenção de suspeitos de abusos sexuais. A última vez que fora usada noutro caso foi na sexta-feira, a 4 de Outubro. Não é por isso a primeira fotografia da detenção de Fábio Loureiro, em Tânger, Marrocos. Nem há evidências de que exista tal fotografia.