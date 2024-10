Como ser imigrante em Portugal, poupar e ter um futuro de tranquilidade

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Não é de hoje que muitos brasileiros sonham em viver em Portugal. Esse desejo, por sinal, já foi realizado por mais de 500 mil cidadãos que, nos últimos anos, cruzaram o Atlântico certos de que o futuro lhes seria promissor. Mas, entre querer que tudo saia como o planejado e a realidade que se impõe, há uma grande distância. E, para tornar esse caminho menos tortuoso, é preciso se render a uma palavra básica: planejamento. “Sem isso, não há como ter um futuro de tranquilidade. E a dica é envolver toda a família nesse processo”, diz o professor e especialista em educação financeira Ricardo Rocha, da escola de negócios Insper.

Ele ressalta que a mudança de país traz novos desafios econômicos, portanto, é preciso estar bem preparado para enfrentá-los. O primeiro passo é poupar no Brasil por uns dois ou três anos antes da mudança definitiva para Portugal. A dica é economizar ao menos 30% do salário por mês, aproveitando-se das altas taxas de juros no país. A taxa básica (Selic) está em 10,75% ao ano, uma das maiores do mundo. Ao longo do tempo, o dinheiro poupado servirá de colchão para os primeiros meses em terras portuguesas, para garantir aluguel, plano de saúde, compras de supermercado e, claro, uma diversão de vez em quando.

Essa dica é compartilhada pelo professor Marcelo de Souza Sobreira, da HB Escola de Negócios: “Ter essa reserva para os primeiros seis meses em Portugal é fundamental, até porque podem surgir emergências, como a necessidade de uma cirurgia ou a compra de um computador fundamental para o desempenho profissional”. Para ele, é preciso entender que emigrar não é uma panacéia, acreditando que tudo dará certo, que bastou chegar no outro país que já se terá emprego e casa certa para morar. Esse mundo em que tudo parece cair do céu só existe nas redes sociais, propagado por youtubers golpistas.

É fundamental, dentro do processo de planejamento visando à mudança de país, anotar quanto se ganha e o que se gasta todo mês. Desse modo, é possível cortar gastos supérfluos. “Para evitar surpresas desagradáveis e manter o controle das finanças, é essencial ter um orçamento bem estruturado. Utilizar uma planilha ou aplicativo para registrar todas as despesas e tudo o que entra de receita. Isso ajuda a visualizar melhor como se está gastando e como se pode economizar”, afirma Rocha.

Câmbio e supermercado

O roteiro do planejamento inclui a variação cambial. É preciso lembrar que um euro corresponde, atualmente, a cerca de R$ 6. “Há muitos brasileiros que emigram, mas continuam com obrigações financeiras no país, como pagamento de prestação de imóveis ou auxílio a familiares”, ressalta o professor do Insper. Nesses casos, se possível, deixe uma parte da poupança no Brasil para cobrir esses gastos. Outra parte deve ser transferida para Portugal, pois, ao se fazer a conversão da moeda, o risco da variação cambial estará praticamente zerado.

Na avaliação de Marcelo Sobreira, essa repartição de recursos entre Brasil e Portugal é importante quando se mantém os pés nos dois países. Contudo, quem optou por viver em outro país, ao longo do tempo, terá de concentrar a vida financeira onde são realizados os maiores gastos. “É uma proteção importante. Mas, sempre, com o dinheiro aplicado”, avisa. Em Portugal, as taxas médias de aplicações financeiras de renda fixa, como os certificados de depósito bancário (CDBs), pagam entre 2,5% e 3,5% ao ano. É pouco perto do histórico do Brasil, mas não se pode esquecer que os recursos investidos são euros, uma moeda forte, de pouquíssima oscilação.

Para os brasileiros que já estão vivendo em Portugal, o professor da HB Escola de Negócios dá um conselho importante: procure fazer as compras de casa nos finais de semana. É que várias redes de supermercados costumam devolver parte do valor da fatura em vouchers. É o famoso cashback. Esse benefício, no geral, vale para compras acima de 100 euros (R$ 600). “Normalmente, as redes de supermercado devolvem 20 euros (R$ 120) para ser gastos até às quintas-feira e outros 20 euros para o abastecimento do carro. Estamos falando de 40% de devolução numa fatura de 100 euros. É muita coisa”, enfatiza.

Tanto Ricardo Rocha quanto Marcelo Sobreira assinalam que o planejamento financeiro para a mudança de país deve estar associado à organização da documentação adequada. Não é recomendável, de forma alguma, viver em um local irregularmente. É sofrimento na certa. Sendo assim, cumprir as regras significa ter segurança. Há vários tipos de vistos para Portugal, como para trabalho, aposentados, investidores, nômades digitais. Obter a documentação exigida pode ser um tanto trabalhoso, mas, depois de tê-la em mãos e com a vida financeira arrumada, as chances de sucesso em qualquer país são bem maiores.

Dicas para quem quer ter uma vida financeira saudável em Portugal 1. Entenda o sistema financeiro português: Portugal tem suas próprias regras para abertura de contas bancárias, crédito e impostos. Ao chegar ao país, familiarize-se com as condições dos bancos e suas ofertas. Escolha uma conta-corrente que atenda suas necessidades e fique atento a benefícios como menores taxas de manutenção e programas de recompensas. 2. Fique de olho na variação cambial: se você ainda tem obrigações financeiras no Brasil, como o envio de dinheiro para a família ou pagamento de imóveis, é importante acompanhar a variação cambial entre o euro e o real. Use serviços que permitem travar a taxa de câmbio em transferências futuras, garantindo mais controle sobre os valores que serão enviados. 3. Faça um planejamento orçamentário: para evitar surpresas e manter o controle das finanças, é essencial ter um orçamento bem estruturado. Utilize uma planilha ou aplicativo para registrar todos os seus ganhos e gastos. Isso ajuda a visualizar melhor onde está gastando e como pode economizar. 4. Tenha uma reserva de emergência: imprevistos podem acontecer a qualquer momento. Monte uma poupança que cubra pelo menos seis meses das suas despesas. Guarde esse dinheiro em uma conta segura e de fácil acesso, como uma poupança ou um fundo de investimento com liquidez diária. 5. Invista de forma segura: mesmo morando em Portugal, é importante continuar investindo. Explore as opções, como os Certificados do Tesouro ou outras aplicações em renda fixa. Se pretende voltar ao Brasil, também é possível manter investimentos lá, como títulos públicos e fundos. 6. Atenção à tributação: a tributação para quem mora no exterior pode ser complicada. Verifique suas obrigações fiscais tanto em Portugal quanto no Brasil. Certifique-se das regras sobre remessas de dinheiro e de declaração de bens no exterior. Para evitar problemas, considere contratar um contador especializado em tributação internacional. 7. Planeje sua aposentadoria: se o objetivo é morar em Portugal a longo prazo, pense desde já na aposentadoria. Verifique como contribuir para o sistema de previdência português e veja se vale a pena continuar contribuindo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Brasil. Também vale a pena considerar um plano de previdência privada, que pode ser útil em ambos os países. 8. Tenha um seguro de saúde: embora o sistema de saúde público em Portugal seja acessível, ele pode não cobrir todas as suas necessidades. Um seguro de saúde privado pode complementar os serviços disponíveis e proteger de despesas inesperadas com tratamentos médicos. 9. Envolva toda a família no planejamento: se você está em Portugal com sua família, é essencial que todos entendam o planejamento financeiro. Isso inclui conversar sobre orçamento, metas e controle de gastos. Envolver os filhos nesse processo desde cedo ajuda a criar responsabilidade financeira em todos. 10. Esteja preparado para eventualidades: mesmo se estiver bem adaptado em Portugal, é sempre bom ter um plano para o futuro. Considere a possibilidade de um retorno ao Brasil ou uma mudança inesperada para outro país. Tenha clareza sobre seus bens e investimentos em ambos os países, para que essa transição seja a mais tranquila possível.