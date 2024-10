PCP recusou integrar o grupo de trabalho que vai preparar a sessão do 25 de Novembro

Os comunistas defendem que comemorar o 25 de Novembro de 1975 no Parlamento faz parte do “processo de desvalorização, menorização e ataque ao 25 de Abril” de 1974.

Os partidos já indicaram os deputados que vão fazer parte do grupo de trabalho para preparar a sessão comemorativa do 25 de Novembro no Parlamento, que se reuniu pela primeira vez esta quarta-feira. Mas o PCP escolheu ficar de parte por considerar que celebrar esta data na Assembleia da República é uma "desvalorização" do 25 de Abril.

Em resposta ao PÚBLICO, o PCP assinala que "discorda da realização de uma sessão alusiva ao 25 de Novembro na Assembleia da República" porque "se insere no processo de desvalorização, menorização e ataque ao 25 de Abril, à revolução que libertou Portugal do fascismo, instaurou a liberdade e a democracia, concretizou importantes transformações e promoveu grandes avanços nos direitos, que as forças retrógradas e reaccionárias procuraram e procuram pôr em causa". E explica que, "neste sentido, o PCP não fez indicação para o grupo de trabalho sobre a sessão do 25 de Novembro, que entende não se dever realizar".

Os comunistas já tinham votado contra a proposta do CDS para se comemorar anualmente o 25 de Novembro no Parlamento, uma iniciativa que foi aprovada com os votos a favor do PSD, do Chega e da IL, mas teve igualmente a oposição do PS, do BE e do Livre e a abstenção do PAN.

Apesar de terem votado contra, os restantes partidos da esquerda indicaram representantes para o grupo de trabalho. Pelo PS, será o vice-presidente da bancada, Pedro Delgado Alves, pelo BE, o deputado José Soeiro e, pelo Livre, o deputado e co-porta-voz Rui Tavares. Já à direita, o PSD indicou o deputado Hugo Carneiro, o Chega elegeu o deputado Rui Sousa, a IL escolheu Rodrigo Saraiva e o CDS optou pelo líder parlamentar Paulo Núncio. O PAN indicou a deputada única Inês Sousa Real.

O grupo de trabalho foi criado por decisão da conferência de líderes e terá agora de chegar a acordo sobre o formato e o programa da sessão para assinalar os 50 anos do 25 de Novembro. O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, chegou a pedir aos serviços parlamentares uma proposta de modelo para a cerimónia, mas o formato sugerido replicava a sessão evocativa do 25 de Abril, o que mereceu a contestação do PS.

Na conferência de líderes de 11 de Setembro, o deputado Pedro Delgado Alves criticou que o modelo fizesse uma "mimetização" do cerimonial da revolução de Abril e sugeriu que se fizesse um levantamento de outras sessões solenes como a da aprovação da Constituição de 1822, antes de se fechar o formato.

Notícia actualizada com os representante escolhidos pelo PSD e PS