Se Montenegro abdicar do IRC, Orçamento não é 99% do Governo, como diz Pedro Nuno

A disputa entre o Governo e o PS no Orçamento do Estado centra-se na baixa do IRC, uma medida “simbólica” em torno da qual se medem forças.

As divergências entre o Governo e o PS, nas negociações sobre o Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), acabaram por cristalizar-se, em termos de imagem pública, na questão da baixa do IRC. Para o ex-ministro socialista João Leão e o antigo líder social-democrata Luís Marques Mendes, se o executivo abdicasse de uma descida relevante da taxa geral do IRC como exige o PS, então o OE2025 deixaria de cumprir a premissa enunciada por Pedro Nuno Santos de que “o Orçamento será 99% da responsabilidade do Governo”.