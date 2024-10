Governo circunscreve descida do IRC a 2025 à espera que PS viabilize o Orçamento

O executivo fica agora à espera que o PS delibere internamente, na expectativa de que o partido de Pedro Nuno Santos aceda à nova aproximação feita na proposta de lei do Orçamento do Estado.

Tal como já tinha sinalizado o primeiro-ministro na entrevista desta terça-feira, a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) aprovada esta quarta-feira em Conselho de Ministros limita, tal como consensualizado com o PS, uma descida transversal da taxa de IRC a um ponto percentual em 2025 (dos actuais 21% para 20%; sendo que o executivo pretendia inicialmente uma redução de dois pontos, para 19%) e retira qualquer compromisso plurianual de novas descidas da taxa geral do imposto sobre as empresas até ao fim da legislatura (no programa do Governo constava uma descida gradual até 15%, mas em resultado das negociações com o PS o executivo já admitia ficar por uma descida até 17%).