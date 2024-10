A entrevista de Montenegro e a divisão do PS

A decisão sobre como votar o Orçamento do Estado para 2025 divide os socialistas.

Após uma longa reunião da bancada, que se prolongou por mais de cinco horas, líder parlamentar do PS referiu que houve “um debate muito construtivo, muito franco”, mas a decisão sobre como votar o Orçamento do Estado para 2025 divide os socialistas. Da noite de ontem fica também a entrevista do primeiro-ministro, Luís Montenegro, à SIC.

