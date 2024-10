Direita chumba iluminar a fachada da AR com as cores da bandeira da Palestina

PSD, Chega, IL e CDS chumbaram a proposta do BE para projectar as cores da Palestina na fachada do Parlamento, apesar dos votos a favor de PS, PCP e Livre, sabe o PÚBLICO.

A direita rejeitou iluminar a fachada da Assembleia da República (AR) com as cores da bandeira da Palestina, como o Bloco de Esquerda propôs. Ao que o PÚBLICO apurou, a iniciativa dos bloquistas foi chumbada esta quarta-feira na conferência de líderes com os votos contra do PSD, do Chega, da IL e do CDS, ao passo que a esquerda, isto é, o PS, o BE, o PCP e o Livre, votou a favor.

Após a conferência de líderes, Fabian Figueiredo, presidente do grupo parlamentar do BE, considerou "incompreensível que haja uma maioria de bloqueio que tenha impedido que o Parlamento se posicione de forma clara a favor do cessar-fogo permanente e que esteja ao lado das vítimas palestinianas".

Falando aos jornalistas no Parlamento, o bloquista defendeu que "a guerra que Israel promove contra o povo palestiniano, em particular, na Faixa de Gaixa, ganhou uma dimensão de genocídio", com "mais de 41 mil vítimas civis". E lamentou que "a mesma motivação" que norteou a decisão de iluminar a fachada da AR com as cores da bandeira de Israel em 2023, isto é, "a paz" e "o luto" com as vítimas, não tenha tido "o colhimento maioritário" dos líderes parlamentares.

"A direita juntou-se para, em coro, rejeitar esta proposta que procura somar aos esforços de todos aqueles que desde o início das operações militares em Gaza têm procurado parar as armas e abrir um caminho para a paz. A começar pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, uma voz tantas vezes solitárias que era importante que a Assembleia apoiasse", criticou, acrescentando que esta decisão é "mais uma evidência da hipocrisia da diplomacia portuguesa".

Pelo BE, garantiu que o partido vai continuar a "usar todos os espaços" para defender o cessar-fogo, a começar pela manifestação de solidariedade com a Palestina marcada para este sábado.

O Bloco de Esquerda tinha enviado uma carta ao Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, na passada sexta-feira a propor que a fachada do Parlamento fosse iluminada com as cores da bandeira da Palestina a 27 de Outubro, para assinalar "um ano da invasão em larga escala da Faixa de Gaza pelo exército israelita". E "como um sinal em defesa de um cessar-fogo permanente, que abra o caminho para uma paz duradoura em toda a região do Médio Oriente".

Na missiva, o líder parlamentar do partido lembrava que "os ataques do Estado de Israel à Faixa de Gaza já provocaram mais de 41 mil mortes" e que o subsecretário-geral da ONU, Jorge Moreira da Silva, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertaram para a "catástrofe humanitária" e a "crise da humanidade" em Gaza.

Apesar desta decisão, no ano passado, a conferência de líderes decidiu projectar as cores da bandeira de Israel na fachada da Assembleia, por proposta do grupo parlamentar de amizade Portugal-Israel. Na altura, essa iniciativa, que pretendeu ser um gesto de solidariedade com Israel após o ataque do Hamas de 7 de Outubro de 2023, teve o voto favorável de PS, PSD, Chega e IL e a oposição de PCP e BE.

Notícia actualizada com as declarações do líder parlamentar do BE