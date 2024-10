O Governo, a oposição e o Orçamento

De acordo com a Constituição e a lei, a competência para aprovar o Orçamento do Estado é da Assembleia da República e não do Governo. O Governo envia a proposta de Orçamento ao Parlamento e é a este que compete a sua aprovação ou rejeição, através de um processo de elaboração com propostas mais ou menos particulares de alteração e alternativa à proposta inicial, até à sua votação final global. Assim sendo, é absurdo a acusação de que o PS quer governar em vez do Governo, através de exigências relativas ao Orçamento de Estado. A governação enquanto processo de elaboração orçamental é, quanto à sua decisão definitiva, de natureza parlamentar, i.e., depende de um orçamento que é fruto da deliberação e decisão da Assembleia da República. Que os partidos queiram alterar a proposta de Orçamento do Estado é a coisa mais normal do mundo democrático e é chocante ouvir e ler tanta gente a questionar, objectivamente, essa prerrogativa constitucional.

A governação não é um exclusivo do Governo. A governação resulta da relação intricada e por vezes fluida entre o Governo, o Parlamento, a Presidência da República e, até, os tribunais comuns. A compreensão dos poderes do Estado (executivo, legislativo, moderador, pelo Presidente da República, e judicial) de um modo rigidamente essencializado, sem relações entre si, é fruto e gerador de confusões e populismos desbragados, que deterioram a democracia. O Governo legisla abundantemente; por sua vez, a Assembleia da República configura e determina funções e ações concretas do Estado, que o Governo tem que executar de modo meramente administrativo; o Presidente da República é parte integrante do processo legislativo, promulgando, vetando e ou inquirindo o Tribunal Constitucional sobre a constitucionalidade das leis e dos decretos (quando não articulando directamente, ainda que discretamente, com o Governo alterações de decretos); os tribunais podem, em muitas circunstâncias, arguir a constitucionalidade das leis junto do Tribunal Constitucional e adiar a aplicação de normas até à decisão do órgão constitucional. Como se sabe, ou devia saber, os órgãos de soberania são separados mas interdependentes, e não entidades esfericamente fechadas, sem relações.

Se o Governo não tem maioria na Assembleia da República compete-lhe negociar as decisões parlamentares ou, não o querendo, pedir a demissão ou apresentar uma moção de confiança. O que não faz sentido é portar-se como se tivesse a maioria que não tem e queixar-se que não o deixam fazer aquilo que constitucionalmente não pode fazer.

Se o Governo não tem maioria na Assembleia da República compete-lhe negociar as decisões parlamentares ou, não o querendo, pedir a demissão ou apresentar uma moção de confiança

O que o Governo está a fazer, acolitado por uma falange enviesada de comentadores, é confundir os portugueses com a ideia segundo a qual porque é “o Governo” tem que poder executar o seu Programa de Governo. Mas as coisas não são assim.

O Programa de Governo do “Governo” só pode ser executado na medida em que tenha maioria na Assembleia da República e não lhe chega ter sido viabilizado aquando da sua investidura. Se o Governo não tiver maioria no Parlamento, também tem que executar o “Programa da Oposição”, na parte em que o decidir fazer, negociando as medidas globais a executar. Se não quiser fazer isso, ou demite-se ou apresenta uma moção de confiança. Não pode é enganar os portugueses dizendo que não o deixam governar, quando governar consiste, na ausência de maioria parlamentar, em executar parte das suas medidas e parte das medidas da oposição.

O mais estranho desta estranha conceção dos poderes do Estado por parte do Governo e dos seus apoiantes é ela conduzir à obliteração da oposição, mesmo que ela tenha quase a mesma representação parlamentar que os partidos que apoiam o Governo. Ou seja, a impressão que dá é que o Governo, lá no fundo, preferia que a oposição não se opusesse e se passasse toda para o Governo, numa bancada única, rodeada de extremistas anti-sistémicos por todo o lado.

Uma “bancada única”, um IRS violentamente desigualitário e um IRC favorecendo uma minoria de bancos e empresas da grande distribuição seria um erro de magnitude sistémica para o sistema partidário português e para o PS em particular. E lá chegaria o dia em que os extremistas seriam a única alternativa ao partido único parlamentar. Não, obrigado.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico