Gouveia e Melo, Obama, Kamala Harris e a saturação com os políticos

São variadas as causas desta preferência dos eleitores por pessoas com vida além da política, não tão habituadas e formadas nos jogos traiçoeiros partidários.

Uma sondagem recente com possíveis candidatos presidenciais deu-nos o almirante Gouveia e Melo como o preferido, bem à frente dos restantes. As análises a isto foram maioritariamente na linha do gosto português pelo homem forte, pela imagem de segurança e ordem que os militares transmitem, o sempiterno saudosismo salazarista de parte da população. Não recuso que estas opiniões acertem em parte, porém proponho outra. O maior apelo de Gouveia e Melo não vem do que é (militar) mas do que não é: político.