Comunicação social

Esperemos que o conferência sobre o futuro dos media resulte em modificações na forma e conteúdo da informação que nos é transmitida. A comunicação, particularmente a televisiva, é no geral sensacionalista, repetitiva e superficial, muitas vezes tendenciosa, tentando encontrar culpados a todo o custo, submetendo as pessoas a julgamentos na praça pública, sem rigor, e não repondo a verdade, quando se esclarecem os factos. Confunde-se ser incisivo com ser agressivo e frequentemente a má-educação substitui a inteligência e o bom jornalismo. Os noticiários são um teste à nossa capacidade de apreensão visual e auditiva, pois, enquanto o locutor fala, no ecrã podemos ver não só as imagens relevantes à comunicação oral, por vezes acompanhadas pela comunicação gestual, como outras imagens irrelevantes, enquanto em rodapé outras notícias diferentes passam a correr! Os horários não são cumpridos, não é dada informação sobre alterações da programação e a publicidade, excessiva, invade e interrompe os programas implacavelmente.

Mais sobriedade e rigor, mais profundidade, mais profissionalismo e menos amadorismo é o que desejamos à comunicação social. A democracia agradece.

Isabel Ribeiro, Lisboa

O Fogo e as Cinzas

É o título do livro de contos do saudoso Manuel da Fonseca, dado à estampa, em 1951. Com este livro participei pela primeira vez num concurso televisivo. Chamava-se “8 ou 80”, na RTP2. Ganhei três sessões, onde obtive algumas libras em ouro, em finais de 1982.

Numa sessão de autógrafos no Porto, em 23/4/1985, Manuel da Fonseca deu-me um belo autógrafo, abraçando-me efusivamente, enquanto ia dizendo que eu tinha ganho mais com o seu livro do que ele que o fez. Este seu livro resume-se à Vida, entre a juventude e velhice, sendo o escritor uma das figuras centrais do movimento neo-realista.

Hoje, não falo do livro, falo das atrocidades das guerras a que estamos assistindo no Médio Oriente e na parte leste da Europa, em que “o fogo e as cinzas” são o corolário da metralha de todo o tipo de armas, transformando cidades em escombros e cinzas, onde milhares de indefesos morrem sem saber a causa de tanta destruição e morticínio. Nestas guerras sem quartel, nem Fénix renascerá das cinzas.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

ONU… a sério?

Foi seguramente com muito boas intenções que a ONU foi criada. Mas a partir do momento em que alguns países, exactamente os que pior podem fazer à humanidade, têm direito de veto, o propósito da sua criação “vai por água abaixo”.

No caso de Israel, a protecção dos EUA, sempre prontos a vender armas e a fomentar guerras “not in my backyard”, vai continuar até quando Netanyahu quiser. Algo semelhante se pode apontar à actual guerra entre Rússia e Ucrânia… com o mesmo protagonista a vender armas (as fábricas de armamento têm de continuar a funcionar). Acresce que estas guerras têm ainda uma outra “vantagem” para os EUA: enfraquecem a Rússia e a Europa, seus potenciais competidores económicos.

A única solução que me parece razoável, neste momento, é a extinção dos direitos de veto na ONU. E, caso tal seja impossível, o abandono de todos os países que não beneficiam do dito direito. Fiquem lá só os maiorais… nunca mais haverá “resoluções”, porque haverá sempre o veto de algum deles.

José Miguel Loureiro, Matosinhos

Os jovens e o mundo do trabalho

Nos últimos tempos muito se tem falado a propósito dos benefícios fiscais para os jovens se fixarem em Portugal. Nem de propósito foi publicado um estudo da Universidade Católica sobre os jovens no mundo do trabalho. Pelo estudo os jovens valorizam mais a estabilidade laboral do que salários mais altos. É evidente, para qualquer pessoa, que é mais importante a estabilidade laboral do que melhores salários. Mas quanto às razões da emigração, já é mais importante ter melhores salários do que trabalho mais estável. É uma questão que tem que ver com os jovens com formação mais qualificada: enfermeiros, médicos, investigadores, etc. Perante este estudo, o que será mais importante o Governo fazer? Para a maioria dos jovens é necessário criar legislação que obrigue o setor público e privado a efectivar os jovens trabalhadores. Quanto aos jovens altamente qualificados, há que dar-lhes mais estabilidade laboral e melhores salários, tudo o resto está fadado ao inútil, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira