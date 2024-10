Terras de Tavares são agora os vinhos mais valiosos

João Tavares de Pina sempre respeitou a natureza o mais que pôde, mas esta não lhe guardou respeito. Há poucos dias, em meados de Setembro, as chamas galgaram pela Quinta da Boavista, consumiram a floresta, as vinhas, e devoraram-lhe a casa sem piedade, como que querendo expulsá-lo do território que de forma tão conscienciosa se dedicou a cuidar e enriquecer.