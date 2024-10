Furacão Milton aproxima-se da Florida. “Estou nervoso, tudo é um projéctil aqui”

“Toda a península da Florida está sob alguma forma de vigilância ou alerta”, avisou esta quarta-feira o governador deste estado norte-americano, Ron DeSantis, a poucas horas da passagem do furacão Milton. O Centro Nacional de Furacões dos EUA (NHC) alerta que “os residentes da Florida devem preparar-se” para deixar as suas casas se forem orientados pelas autoridades locais e que Milton é “um furacão extremamente perigoso”.



Esta pode ser “a pior tempestade na Florida num século”, alertou o Presidente dos Estados Unidos Joe Biden, à margem de uma reunião com os seus conselheiros na Casa Branca para fazer um balanço dos preparativos. “Devem retirar-se agora, é uma questão de vida ou de morte”, realçou ainda o chefe de Estado norte-americano, num apelo aos residentes do terceiro estado mais populoso dos Estados Unidos.

