“Socorro! Socorro!”: populares gritam contra ilegalidades nas eleições em Moçambique

Um dia calmo com ilícitos e irregularidades, assim se passou mais uma jornada eleitoral em Moçambique, em que os mais de 17,1 milhões de eleitores foram chamados a eleger Presidente, deputados, governadores e deputados provinciais. Foi um dia em que se denunciaram enchimento de urnas com votos falsos – com gente apanhada em flagrante pelos populares e que chegou a gerar episódios de violência –, impedimentos de acesso dos delegados dos partidos às mesas de voto, eleitores cujo nome não constava dos cadernos eleitorais e até um apagão numa escola no início da contagem de votos.

