Rússia está a tentar causar “caos” na Europa e Reino Unido, segundo chefe do MI5

A agência de espionagem militar russa GRU está a tentar causar "caos" na Grã-Bretanha e na Europa, afirmou o chefe de espionagem interna do Reino Unido na terça-feira, acrescentando que a crescente ameaça da Al-Qaeda e do Daesh é a sua maior preocupação em termos de terrorismo.

Num discurso anual, o director-geral do Serviço de Segurança (MI5), Ken McCallum, acusou também o Irão de estar por detrás de "conspiração atrás de conspiração" em solo britânico.

McCallum afirmou que as investigações sobre ameaças estatais aumentaram 48% no último ano, uma vez que a Rússia e o Irão terão recorrido a criminosos, traficantes de droga e agentes para realizar o seu "trabalho sujo".

"Será evidente para vocês que o MI5 tem um trabalho e peras nas suas mãos", acrescentou.

Ao delinear as ameaças à Grã-Bretanha, McCallum disse que, desde Março de 2017, o MI5 e a polícia britânica interromperam 43 encenações tardias, algumas das quais estavam nos últimos dias e poderiam envolver mesmo o planeamento de assassínio em massa.

A tendência terrorista que, segundo o chefe da espionagem, mais o preocupava era o agravamento da ameaça da Al Qaeda, que procurava tirar partido do conflito no Médio Oriente, e, sobretudo, do Daesh, que tinha retomado os esforços para exportar o terrorismo, citando o ataque a uma sala de concertos de Moscovo em Março.

Mas, até agora, o conflito no Médio Oriente ainda não se traduziu em violência militante no país, disse ele.

Entre as pessoas que estão a ser investigadas por envolvimento em actos de terrorismo, 13% têm menos de 18 anos, triplicando os valores dos últimos três anos, afirmou.

No entanto, a maior parte do discurso de McCallum foi dedicada às ameaças colocadas pela Rússia e pelo Irão.

Apesar da expulsão de mais de 750 diplomatas russos da Europa desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e da expulsão do último oficial dos serviços secretos militares russos da Grã-Bretanha no início deste ano, disse que era "surpreendente" a forma como os actores estatais russos estavam a recorrer a representantes para fazer o seu trabalho.

"O GRU, em particular, está numa missão sustentada para gerar desordem nas ruas britânicas e europeias: vimos fogo posto, sabotagem e muito mais. Acções perigosas conduzidas cada vez mais sem escrúpulos", disse, recusando-se a dar mais pormenores.

Desde Janeiro de 2022, o Comissário acrescentou ainda que o seu serviço e a polícia responderam a 20 conspirações apoiadas pelo Irão, que potencialmente representavam ameaças letais para os cidadãos e residentes do Reino Unido.

"Temos assistido a conspirações sucessivas aqui no Reino Unido, a um ritmo e a uma escala sem precedentes", afirmou.