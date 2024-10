Com Jenrick ou Badenoch na liderança, Partido Conservador britânico deve virar à direita

Um mês depois do início oficial da etapa do processo de escolha do próximo líder do Partido Conservador do Reino Unido em que só participaram os seus deputados, foram conhecidos nesta quarta-feira as duas candidaturas que vão disputar os votos dos militantes tendo em vista a sucessão do ex-primeiro-ministro Rishi Sunak.

