Confrontos entre Hezbollah e Exército israelita intensificam-se junto à fronteira do Líbano

Poucas horas depois de Israel ter anunciado a expansão das suas operações militares para o Sudoeste do Líbano e a “eliminação” de dois sucessores do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto há duas semanas, a milícia xiita disse esta quarta-feira que repeliu as incursões de soldados israelitas perto das localidades de Labboneh (Oeste) e de Blida (Leste), junto à fronteira entre Líbano e Israel.

Num comunicado, citado pela BBC, o Hezbollah declarou que fez uma emboscada às forças israelitas que tentavam alcançar Blida durante a noite, recorrendo a um dispositivo explosivo improvisado; e garantiu ter travado, nesta quarta-feira, a incursão de um pelotão israelita que avançava na direcção de Labboneh, através de rockets e artilharia.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) não comentaram as reivindicações do Hezbollah, dizendo apenas que um soldado ficou “gravemente ferido” nesta quarta-feira e que outros dois ficaram “gravemente feridos” na véspera durante os combates no Sul do Líbano.

Mais tarde, as IDF emitiram um novo aviso às populações daquela zona do país vizinho: “Pela vossa própria segurança, estão proibidos de regressar às vossas casas até novas ordens. Qualquer pessoa que se dirija para Sul está a pôr a sua vida em perigo”, anunciou um porta-voz das IDF, numa mensagem publicada na rede social X.

Na terça-feira, o Exército israelita já tinha anunciado que os bombardeamentos levados a cabo contra “instalações” do Hezbollah no Sul do Líbano mataram pelo menos 50 combatentes do grupo xiita, aliado do Irão, incluindo seis comandantes.

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, e Yoav Gallant, ministro da Defesa, disseram que as IDF “eliminaram” Hashem Safi al-Din e outro alegado sucessor de Nasrallah. “Danificámos as capacidades do Hezbollah. Eliminámos milhares de terroristas, incluindo o próprio Nasrallah, o sucessor de Nasrallah e o sucessor do sucessor de Nasrallah”, afiançou o chefe do Governo, num comunicado.

Segundo a Axios, para esta quarta-feira está previsto um telefonema entre o Netanyahu e o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Um membro da Administração norte-americana disse à Axios que o objectivo de Biden é “tentar definir os limites da retaliação israelita”, concretamente em relação ao Irão.

O telefonema terá lugar um dia depois de terem sido revelados alguns excertos do novo livro (War) do veterano jornalista de política norte-americana Bob Woodward, que cita desabafos exasperados de Biden sobre o primeiro-ministro de Israel e algumas conversas tensas entre os dois líderes políticos.

“Bibi, what the fuck? (que merda é essa?). Sabes que a percepção de Israel por todo o mundo é cada vez mais que vocês são um Estado pária”, terá dito o Presidente norte-americano ao primeiro-ministro israelita, em Julho, depois de Israel ter matado um alto comandante militar do Hebzollah em Beirute, capital do Líbano.

“That son of a bitch, Bibi Netanyahu, he’s a bad guy. He’s a bad fucking guy! (qualquer coisa como ‘aquele filho da puta’, ‘ele é um filho da puta mau’). He’s a fucking liar” (é um mentiroso de merda”, terá desabafado Biden a um assessor, na Primavera).

Esta quarta-feira está também a ser marcada pela continuação dos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza, contra o Hamas. Segundo a Associated Press, os ataques das IDF atingiram os campos de refugiados de Nuseirat e de Bureij, na região central do enclave palestiniano.

A agência noticiosa norte-americana diz que foram recuperados pelo menos nove corpos, incluindo de três crianças.