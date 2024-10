Candidato ao Congresso na Virgínia cria um chatbot de IA para substituir adversário

Um candidato à Câmara dos Representantes dos EUA pela Virgínia está tão determinado a debater mais uma vez com o seu adversário do Partido Democrata que criou um chatbot de inteligência artificial (IA) para o substituir no caso de ele não aparecer.

A menos de um mês do dia das eleições, a corrida para o 8.º distrito congressional no estado da Virgínia está praticamente decidida. O congressista em exercício neste distrito profundamente democrata, Don Beyer, ganhou facilmente em 2022 com quase três quartos dos votos.

Bentley Hensel, engenheiro de software do grupo CivicActions, que concorre como independente, confessou que ficou frustrado com o que disse ser a recusa de Beyer em comparecer em debates adicionais desde Setembro.

Por isso, concebeu um plano único que irá testar os limites da propriedade e da tecnologia: um debate com a semelhança criada por inteligência artificial de Beyer. E Hensel criou ele próprio o chatbot de IA - sem a autorização do seu adversário.

É o equivalente moderno da cadeira vazia no palco. DonBot, como a IA é conhecida, está a ser treinada com informação recolhida nos sites oficiais de Beyer, em comunicados de imprensa e dados da Comissão Eleitoral Federal. A inteligência artificial em texto baseia-se numa API da OpenAI, a fabricante do ChatGPT.

O bot não tem a intenção de enganar ninguém e é treinado para fornecer respostas precisas, disse Hensel, que arrecadou mais de 15 mil euros em contribuições externas e empréstimos pessoais para a sua campanha, em comparação com o fundo de cerca de 1,4 milhões de euros de Beyer.

“Don Beyer compreende que a melhor estratégia é evitar quaisquer aparições públicas, mas os eleitores deste distrito merecem ouvi-lo a ele e a todos os candidatos sobre as questões”, afirmou.

O debate, que será transmitido online a 17 de Outubro, oporá Hensel e David Kennedy, outro independente, a DonBot. O republicano Jerry Torres, que angariou cerca de 27 mil euros para a corrida, não respondeu a vários e-mails ou telefonemas.

Uma porta-voz de Beyer disse que ele tinha participado num fórum em Setembro com os outros três candidatos e que não planeava participar no debate de Outubro, ou se a sua campanha planeava tomar qualquer outra medida.

A porta-voz acrescentou que o candidato “continua a ser uma voz de liderança no Congresso sobre a necessidade de melhorar a regulamentação da inteligência artificial, incluindo legislação para evitar que actores nefastos utilizem IA para espalhar desinformação eleitoral”.

Se Torres também não participar, Hensel planeia criar uma versão de IA dele também, de acordo com um convite a todos os candidatos a que a Reuters teve acesso.

Hensel e Kennedy reconhecem que o uso de IA é, em parte, um esforço de última hora para trazer alguma atenção a uma campanha previsível. Hensel disse também que foi motivado por um desejo de maior transparência.

O debate será um teste a uma tecnologia ainda nova, capaz de criar instantaneamente respostas completas em texto, vídeo e áudio a pedidos simples.

No meio de um frenesim de investimentos em IA - a OpenAI revelou este mês que angariou cerca de seis mil milhões de euros - alguns especialistas receiam que o software se torne senciente e provoque catástrofes mundiais, enquanto outros se preocupam com a possível criação de falsificações convincentes - deepfakes - de celebridades ou políticos, o que poderia prejudicar a sua reputação e ajudar a disseminar a desinformação política.

A IA já foi utilizada para criar uma voz semelhante à do Presidente Joe Biden para fazer chamadas automáticas em New Hampshire, incentivando os eleitores a não votarem nas primárias do Partido Democrata. O antigo Presidente Donald Trump publicou uma imagem gerada por IA da estrela pop Taylor Swift a apoiar a sua campanha.

Hensel deu à Reuters uma antevisão exclusiva do DonBot, também conhecido como CandidateGPT, e o software geralmente deu respostas directas a questões de política, muitas vezes citando o site de Beyer como fonte.

Questionado pela Reuters sobre o controlo de armas, DonBot respondeu: “estamos para além de um ponto de crise com as armas na América” e “travar a violência com armas tem sido um dos principais focos do meu trabalho”.

Noutra pergunta, o software disse “apoio firmemente o direito de escolha das mulheres [de abortar]”, parte de uma resposta de cinco frases que apontava para a legislação que Beyer apoiou. O software, em testes limitados, não sucumbiu a sugestões ou perguntas estranhas com factos ou estatísticas inventados, conhecidas nos círculos da IA como alucinações.

Notando que estava a usar deduções, em vez das próprias palavras de Beyer, DonBot rejeitou a noção de que os EUA bombardeiam o Nebraska, por exemplo: “Bombardear qualquer parte do nosso próprio país é completamente inaceitável”. Recusou-se também a apoiar Trump para Presidente, afirmando: “Eu sempre me opus às políticas e à abordagem do anterior Presidente”. Afirmou também que não apoiou oficialmente ninguém para Presidente, mas Beyer apoiou de facto a candidata democrata Kamala Harris.

Pelo menos 26 estados estão a considerar ou aprovaram regras que regulariam o uso de IA generativa nas comunicações em torno das eleições, incluindo maior transparência e a proibição total de deepfakes de políticos. Porém, os reguladores federais não conseguiram avançar com uma legislação ampla sobre IA a tempo das eleições deste ano.

Três advogados da Virgínia e um observador eleitoral contaram à Reuters que Beyer provavelmente teria poucos recursos para impedir a realização do debate, se tentasse, desde que a sua semelhança não estivesse a ser utilizada para fins comerciais e não fosse usada para enganar os eleitores por se parecer com ele.

“É preciso deixar bem claro que se trata de uma IA e que se baseia nas próprias palavras do candidato”, afirmou Danielle Citron, professora de direito da Universidade da Virgínia, que acrescentou que a proibição de deepfakes na Virgínia se aplica estritamente ao conteúdo sexual.

A porta-voz de Beyer não disse se a sua campanha tentaria impedir a realização do debate, além de dizer que ele não tinha planos de participar. O conselho eleitoral do estado da Virgínia não respondeu ao pedido para comentar.