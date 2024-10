Campanha calma em Moçambique, com um “Lúcifer” na corrida e denúncias de fraude

Poderá ser a calma antes da tempestade ou apenas a calma a que os moçambicanos não estão habituados em período eleitoral e desconfiam; o certo é que os 45 dias de campanha para as eleições presidenciais, legislativas e provinciais desta quarta-feira em Moçambique passaram de forma relativamente tranquila para os habituais padrões. Cinco anos passados do assassínio do observador eleitoral Anastácio Matavel, em vésperas das anteriores eleições gerais, não houve casos do género a lamentar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt