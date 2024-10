Escolas em Trás-os-Montes fechadas por precaução devido ao mau tempo

O Agrupamento de Escola Doutor Bento da Cruz, em Montalegre, fechou hoje as escolas por precaução devido às condições meteorológicas adversas de vento forte e chuva, foi anunciado. Em comunicado dirigido à comunidade educativa, o agrupamento deu contou que, por causa das previsões de vento e chuva fortes, decidiu que hoje não haverá actividades lectivas nas escolas deste agrupamento. Vila Pouca de Aguiar, no concelho de Vila Real, também seguiu o exemplo e fechou as escolas pelo mau tempo que provocou falta de electricidade, informou a câmara.

A Protecção Civil de Montalegre, no norte do distrito de Vila Real, emitiu um comunicado em que informa que "não estão reunidas as condições de segurança para assegurar a realização do transporte escolar". A autarquia de Vila Pouca de Aguiar dá conta ainda da queda de dezenas de árvores pelo concelho, referindo que a circulação na Estrada Nacional 206 (EN206) está muito condicionada, tal como na Auto-estrada 24 (24), onde tombou um camião ao quilómetro 48, no sentido Vila Real-Chaves, num local onde o vento se faz sentir com muita intensidade, estando a causar constrangimentos na situação rodoviária.

O estado do tempo em Portugal está a ser afectado pela tempestade Kirk. Devido ao mau tempo, a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou entre as 18h00 de terça-feira e as 07h00 desta quarta-feira 567 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

"Entre as 18h00 de ontem [terça-feira], quando começou o quadro meteorológico mais adverso, e as 07h00 de hoje temos o registo de 567 ocorrências, sobretudo relacionadas com o vento, sendo 404 quedas de árvores, 14 inundações, 20 limpezas de via, 116 quedas de estruturas e 13 movimentos de massa", disse à Lusa José Costa, oficial de operações na ANEPC.

De acordo com José Costa, nestas ocorrências foram empenhados 1.805 operacionais e 627 meios terrestres. "As áreas mais afectadas foram a Área Metropolitana do Porto, Alto Minho e Sub-Região do Cávado", adiantou. Segundo José Costa, foram registadas 262 ocorrências na Área Metropolitana do Porto, no Alto Minho 52, Cávado 81, no Tâmega e Sousa 35 e Ave 27.