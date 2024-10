O mundo onírico dos girinos vence Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano

Milhares de girinos do sapo ocidental, uma espécie que enfrenta a destruição do seu habitat e aumento dos predadores, atravessam o mundo subaquático do lago Cedar numa luz onírica rumo à sobrevivência. 99% não chegará à idade adulta. Entre um número recorde de 59.228 inscrições de fotógrafos de 117 países e territórios, Shane Gross, fotojornalista canadiano especializado em conservação marinha, foi o grande vencedor do concurso Wildlife Photographer of the Year, promovido anualmente pelo Museu de História Natural, em Londres.