MB Way atinge seis milhões de utilizadores

SIBS lança nova funcionalidade, o MB Way UP, que permite agregar cartões de fidelização.

O número de utilizadores do MB Way não tem parado de crescer, ascendendo já aos seis milhões, de acordo com informação divulgada esta quarta-feira pela SIBS, a sociedade que criou a aplicação (app) para telemóveis.

Em comunicado, a sociedade gestora da Rede Multibanco também anunciou uma nova funcionalidade, o MB Way Up!, que permite aos utilizadores “adicionar cartões de fidelização, para que possam ter todos os seus cartões de cliente e respectivos descontos num único serviço”.

O crescimento do número de utilizadores “reflecte o impacto positivo que o MB Way continua a garantir no dia-a-dia de milhões de utilizadores e na digitalização da economia”, destaca a entidade, acrescentando que, “em média, por mês, são mais de 70 milhões de operações, incluindo compras físicas e online, pelos mais de 10 milhões de cartões adicionados na plataforma”.

A empresa destaca ainda que “através do MB Way é possível fazer compras em cerca de 420 mil terminais de pagamento, subscrever serviços online, andar de transportes públicos, pagar impostos, utilizar o Multibanco.

Enviar e receber dinheiro através da app criada em 2015 “é a forma mais fácil, rápida e segura”, garante a SIBS, destacando que é possível confirmar a conta e o IBAN [na sigla em inglês, ou número internacional de conta bancária] de onde vai ser realizada a transferência, assim como o nome do primeiro titular da conta destino”.

“A confiança dos portugueses é algo que nos deixa muito gratos e pela qual trabalhamos todos os dias, para fazer mais e melhor e continuar a inovar para simplificar a vida de todos”, afirma Madalena Cascais Tomé, CEO do Grupo SIBS, citada no comunicado.