Renato Veiga “pronto para o que for preciso” para ajudar Portugal

A selecção portuguesa de futebol prosseguiu ontem a preparação para o jogo do próximo sábado na Polónia, a contar para a terceira jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, e, pela primeira vez, Roberto Martínez contou na Cidade de Futebol, em Oeiras, com os 26 jogadores convocados: João Palhinha, que na véspera tinha pedido dispensa por motivos pessoais, foi integrado. Ainda sem qualquer internacionalização pela principal selecção portuguesa, Renato Veiga garantiu, em conferência de imprensa, que se sente “bem em diversas partes do campo” e está “pronto para o que for preciso”.

O jogador formado no Sporting, que depois de passar pelo Augsburgo e pelo Basileia cumpre a primeira temporada no Chelsea, falou sobre a possibilidade de ter a primeira internacionalização em Varsóvia, dizendo que é “um jovem que vive muito o dia-a-dia”.

“Tento ser melhor com o passar do tempo e, numa fase posterior, as consequências do trabalho acabam por aparecer naturalmente. Todos os atletas convocados podem ser chamados pelo seleccionador nacional para ajudar a vencer o duplo embate”, disse o jogador, de 21 anos.

Falando do significado desta chamada à principal equipa de Portugal, Renato Veiga confessou que quando ouviu o seu nome na convocatória, pensou no avô: “Fez muito por mim. Estou muito grato por todos os conselhos que deu enquanto cá esteve. Tenho a certeza que está a ver tudo o que tenho feito. Sou um felizardo por ter um grande apoio em casa. Acho que isso é muito importante para qualquer jovem. Ajudam-me bastante.”

Questionado sobre onde pode ser mais útil para Roberto Martínez, o atleta natural de Lisboa salienta que quer “dar o melhor”. “Sinto-me bem em diversas partes do campo. No Chelsea já joguei a central, lateral ou médio defensivo. Na selecção o cenário é idêntico. Estou pronto para o que for preciso”, frisou.



Renato Veiga foi ainda questionado sobre a sua saída do Sporting. “Agradeço o que fizeram por mim durante as 13 épocas em que lá estive. O mister Rúben Amorim decidiu não apostar em mim. Tenho um carinho muito especial pelo Sporting, mas agora estou muito contente por estar no Chelsea”, apontou.