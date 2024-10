Ministro Pedro Duarte promove candidatura de Porto/Gaia a Capital Mundial do Desporto

A intervenção do governante decorreu durante a conferência dos ministros europeus do Desporto.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, promoveu nesta quarta-feira a candidatura conjunta de Porto e Gaia a Capital Mundial do Desporto, em 2027, no decorrer da Conferência de Ministros do Desporto do Conselho da Europa, no Porto.

"Porto e Gaia estão juntos num enorme desafio. Estes municípios ambicionam ser capital mundial do desporto em 2027, tendo uma candidatura já em curso. Contamos, para o efeito, com o vosso apoio", disse Pedro Duarte na sua intervenção.

No final, em declarações à comunicação social, o responsável pela tutela do Desporto disse que durante a conferência se estava a trabalhar na promoção da candidatura, que considerou "muito importante para os dois municípios e para o país".

Pedro Duarte disse que Portugal é um país que tradicionalmente "sente e vive o desporto de uma forma muito intensa", com "muita paixão", normalmente "de uma forma muito saudável e construtiva".

"Portanto, se nós pudermos potenciar esta nossa relação especial com o desporto para também promovermos o país de outra forma, acho que é bom para toda a gente", concluiu.

Na sua intervenção, Pedro Duarte considerou que a conferência dos ministros europeus do Desporto "é uma oportunidade única para fortalecer a cooperação internacional na área" e "para pensar em políticas que promovam maior transparência e justiça neste sector".

"A conferência que recebemos é uma plataforma para a discussão de valores fundamentais no desporto e a estes objectivos tão importantes acrescenta-se o combate à corrupção, ao doping, à manipulação de resultados, para além da promoção de valores como a ética e a integridade", disse.

Pedro Duarte abordou ainda alguns pontos relevantes que serão tratados na conferência, desde a revisão da Carta Europeia do Desporto à promoção de políticas conjuntas para o sector, tornando-o mais íntegro, inclusivo e acessível a todos.

"Teremos a oportunidade [durante a Conferência de Ministros do Desporto do Conselho da Europa] de reflectir sobre as conquistas e desafios que temos pela frente", salientou, reconhecendo que "já foi percorrido um longo caminho, mas há ainda muito por fazer".

O responsável adiantou que "o Governo português está empenhado em criar mecanismos que tragam ao desporto mais transparência, inclusão e que promovam a igualdade de género e para pessoas com deficiência".

Entre essas medidas prioritárias destacam-se a revisão da Lei-quadro do desporto, a revisão do Estatuto do Dirigente, a reforma da Lei do Tribunal Arbitral do Desporto e a revisão do Regime Jurídico das Federações Desportivas.