Jürgen Klopp está de volta ao futebol, mas não aos bancos

A nova função do alemão será como director global do grupo Red Bull, que tem vários clubes pelo mundo.

O treinador alemão Jürgen Klopp, que deixou o Liverpool em Maio, vai tornar-se o director global para o futebol do grupo Red Bull, que detém vários clubes.

Klopp, de 57 anos, deixou o Liverpool no final da última temporada, após nove épocas, e vai assumir, a partir de 1 de Janeiro, este cargo num grupo que detém vários clubes, como o Leipzig (Alemanha), o Salzburgo (Áustria) ou o Bragantino (Brasil), orientado pelo português Pedro Caixinha.

"Após quase 20 anos no banco, não podia estar mais entusiasmado por estar envolvido num projecto como este", disse o alemão, que vai ser "um mentor para os treinadores e estrutura dos clubes" do universo da empresa.

O director-executivo para os projectos corporativos e para o investimento da Red Bull, Oliver Mintzlaff, referiu que Jürgen Klopp é "uma das mais influentes personalidades do mundo do futebol, com extraordinárias capacidades e carisma".

Ao serviço do Liverpool, Klopp conquistou, entre outros troféus, uma Liga dos Campeões, uma Liga inglesa e um Mundial de clubes, já depois de ter sido duas vezes campeão alemão pelo Borussia Dortmund, ao qual chegou após se ter estreado como treinador no Mainz.