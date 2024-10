Falha no último minuto leva Sporting a ceder primeiros pontos na Champions

O Sporting empatou nesta quarta-feira diante do Eurofarm Pelister (24-24), para a Liga dos Campeões de andebol, na Macedónia do Norte, onde os "leões" podiam ter saído com a vitória, que parecia já não fugir.

Depois de terem vencido de forma categórica o Veszprém, campeão húngaro, por nove golos de diferença (39-30), há duas semanas, em Lisboa, a equipa portuguesa teve nas mãos aquele que seria quarto triunfo seguido, mas o esforço final de quase nada valeu no desafio da quarta jornada do Grupo A.

Com esta igualdade, o Sporting lidera provisoriamente a "poule" A, com sete pontos, contra os seis do segundo colocado Dinamo Bucareste, que joga na quinta-feira com o Veszprém (quinto, com quatro), e do Paris Saint-Germain (terceiro).

A jogar perante o seu público, o Pelister entrou melhor no encontro, colocando-se a vencer por curtas margens de um e dois golos.

Os jogadores de primeira linha Salvador Salvador (cinco golos) Martim Costa (quatro) iam encurtando as distâncias com as penetrações eficazes na defensiva macedónia, em busca de tentar repor a igualdade e passar para a frente do marcador, algo que só aconteceu aos 21 minutos.

Contudo, os anfitriões conseguiram voltar a superiorizar-se e a falhar menos do que os "leões", pelo que chegaram ao intervalo com dois golos de vantagem (15-13), muito por culpa de algumas boas defesas de Nicola Mitrevski, antigo guarda-redes de FC Porto e Benfica.

No recomeço, os macedónios, guiados por Filip Kuzmanovski e Zarko Peshevski, cada um com cinco "tiros" certeiros, ainda permitiram aos "verde e brancos" empatar a 16 golos, mas os quatro golos de "rajada" sofridos complicaram ainda mais a missão do campeão português.

Com o Eurofarm Pelister confortável no desafio, o Sporting aplicou-se e aproveitou o relaxamento do adversário para iniciar a recuperação na recta final, com golos de Jan Gurri a serem cruciais, antes de deitar tudo a perder no último minuto e oferecer o empate e, consequente, primeiro ponto ao Eurofarm.

Em 17 de Outubro, o emblema lisboeta recebe no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os alemães do Fuchse Berlim, pelas 19h45, para a quinta jornada da competição.