A série alemã da Apple TV+ Where’s Wanda? mantém-se leve apesar dos temas sombrios

Está a ser um sucesso entre a crítica e uma surpresa no equilibrismo que faz entre humor e drama. Estreou-se no dia 2 de Outubro e há novos episódios todas as semanas, às quartas-feiras.

A primeira série em língua alemã da Apple TV+, Where's Wanda?, é sobre a busca desesperada de uma família pela sua filha adolescente desaparecida. Apesar do seu tema sombrio, a série tem como objectivo fazer rir o público e fá-lo através de um elenco colorido de personagens e de situações que raiam o absurdo. "Era esse o conceito básico [da série], o facto de termos um tema muito difícil, o desaparecimento de Wanda. E, no entanto, tentamos lidar com ele com situações ou pessoas engraçadas", disse Axel Stein, que interpreta Dedo Klatt, pai da desaparecida Wanda, à Reuters.

Dedo, a sua mulher Carlotta, interpretada por Heike Makatsch, e o filho adolescente Ole, interpretado pelo estreante Leo Simon, fazem de tudo para espiar as casas dos vizinhos com câmaras de vigilância compradas na Internet, na sua busca por Wanda, interpretada por Lea Drinda, depois de esta ter desaparecido durante um festival da cidade.

No processo, descobrem os segredos — alguns deles criminosos — dos habitantes de Sundersheim, a cidade alemã fictícia dos Klatts. Há uma pitada de sinistro inspirada na série de televisão norte-americana Twin Peaks.

"Especialmente num lugar que apresenta ao mundo exterior relvados particularmente bem cuidados, casas particularmente uniformes e fachadas particularmente bonitas, deve haver alguma coisa por detrás que talvez prejudique esta imagem", disse Makatsch, que integrou o elenco da comédia romântica O Amor Acontece (2003), de Richard Curtis.

A Apple fez a sua incursão no streaming em Novembro de 2019. Estima-se que tenha 25 milhões de subscritores e o seu conteúdo inclui a série de comédia Ted Lasso e filmes como CODA — No Ritmo do Coração, de Siân Heder​ e Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese.

Os dois primeiros episódios de Where's Wanda estrearam-se na Apple TV+ no dia 2 de Outubro, com novos episódios lançados semanalmente até 13 de Novembro.