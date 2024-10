Quinta na TV: maravilhas dos corais, música de Calema e Lara Croft animada

CINEMA

Caddo Lake

Max, streaming

Estreia. Escrito e realizado por Logan George e Celine Held, com M. Night Shyamalan na produção, este thriller começa quando uma menina de oito anos desaparece misteriosamente e o caso desencadeia revelações inesperadas sobre acontecimentos passados. Dylan O’Brien, Eliza Scanlen e Diana Hopper assumem os papéis principais.

SÉRIES

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft

Netflix, streaming

Estreia. Depois dos videojogos, das versões cinematográficas e de outras declinações na cultura pop, a caçadora de artefactos ressurge nesta série e animação (para maiores de 14) com a voz de Hayley Atwell. Em mais uma sucessão de aventuras mundo fora, a intrépida exploradora “confronta o seu passado traumático à medida que desvenda um mistério ancestral”, revela a Netflix.

Citadel: Diana

Prime Video, streaming

Estreia. Citadel, o techno-thriller de espionagem norte-americano que se estreou em 2023, com Richard Madden e Priyanka Chopra nos papéis principais, é a raiz desta série ambientada nos mesmos acontecimentos – a extinção da agência Citadel e a ameaça de uma nova ordem mundial imposta pela poderosa e perigosa Manticore – mas na perspectiva de uma produção italiana, com Matilda De Angelis à frente do elenco. Também há uma derivação indiana na forja: Citadel: Honey Bunny, com estreia marcada para 7 de Novembro.

DOCUMENTÁRIOS

As Maravilhas do Triângulo de Coral

Odisseia, 16h

Ocupa apenas um por cento da superfície da Terra mas é a casa para 30 por cento de todos os recifes de coral do mundo e para 76 por cento do número das espécies de coral conhecidas. Fica no Oceano Pacífico, num triângulo imaginário de águas partilhadas por seis países – Filipinas, Malásia, Indonésia, Timor-Leste, Papuásia-Nova Guiné e Ilhas Salomão – e está seriamente ameaçado.

Foi lá que o cameraman subaquático espanhol Alex del Olmo filmou, em alta definição, esta multipremiada série documental que mostra “ao pormenor dezenas de espécies de peixes e crustáceos registados com lentes macro”, destaca a sinopse, naquela que é “a região com mais biodiversidade marinha do planeta”. A voz que a narra é a de Garrett Wall, ao longo de oito episódios debitados semanalmente a partir de hoje, em dose dupla, até 31 de Outubro.

Paolo Roversi: O Sentimento da Luz

RTP2, 23h12

Realizado por Dario Migliardi para a RAI, este documentário tem a forma de um tributo ao italiano Paolo Roversi (n.1947, Ravena). Considerado um dos mais importantes e influentes fotógrafos de moda, é conhecido como um artista da luz, elemento que manipula para compor retratos de uma elegância clássica que muitas vezes se assemelha à pintura. Além de passar em revista o seu percurso e revelar os seus trabalhos mais icónicos, recolhe testemunhos de figuras como Monica Bellucci, Naomi Campbell, John Galliano, Chiara Bardelli Nonino ou o próprio Roversi.

MÚSICA

Calema - 15 Anos de Carreira

RTP1, 23h38

Registo do concerto que os irmãos António e Fradique Mendes Ferreira deram na Meo Arena, em Lisboa, em Abril deste ano, para celebrarem com os fãs os 15 anos de actividade que levam enquanto Calema. O espectáculo percorreu os momentos mais emblemáticos de uma carreira que começou em São Tomé e Príncipe, quando eram apenas miúdos a cantar e tocar guitarra de olho nas estrelas, e se transformou num fenómeno que alcança milhões de seguidores.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 2h20

Vítor Gonçalves entrevista Paulo Rangel, ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e “número dois” do Governo de Luís Montenegro. Internamente, a conversa foca-se nas negociações do Orçamento do Estado para 2025; externamente, no momento particularmente delicado para a política internacional, dada a escalada da violência no Médio Oriente, a Guerra na Ucrânia sem fim à vista e a imprevisibilidade das implicações de tudo isto no xadrez geopolítico global.